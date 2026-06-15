Olivier Pantaloni bientôt officialisé par l'OGC Nice

En quête d'un entraîneur pour succéder à Claude Puel, l'OGC Nice a trouvé un accord pour recruter Olivier Pantaloni jusqu'en 2028.

Ouest-France indique que l'entraîneur de 59 ans est désormais attendu de manière imminente à Nice. Selon nos confrères, Olivier Pantaloni va signer pour deux ans avec le club azuréen. Le nom du technicien corse circulait depuis plusieurs jours du côté du Gym, mais il fallait attendre que la situation soit claire à la tête du club. Ayant fait le choix de ne pas prolonger son contrat au FC Lorient, Olivier Pantaloni a reçu plusieurs offres de la part de clubs de Ligue 1 (Lens) et de Ligue 2 (Nantes et l'ASSE), maisindique que l'entraîneur de 59 ans est désormais attendu de manière imminente à Nice. Selon nos confrères, Olivier Pantaloni va signer pour deux ans avec le club azuréen. Le nom du technicien corse circulait depuis plusieurs jours du côté du Gym, mais il fallait attendre que la situation soit claire à la tête du club.

En effet, Inéos avait reçu une offre de rachat de l'OGC Nice, mais finalement l'affaire ne s'est pas conclue et Jim Ratcliffe restera donc le propriétaire de Nice. Cette saison, le Gym s'est sauvé après une double confrontation face à l'AS Saint-Etienne. Et si Claude Puel est parti en fin de saison, il a également été imité par Florian Maurice, qui a lui aussi quitté Nice.