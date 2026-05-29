L1 : Nice écrase l'ASSE et sauve sa peau

T’as pas encore compris que sa cote de popularité est à la limite de la ligne rouge? Donc t’es 80M personne ne les mettra et quand je disais qu’à 50M Max il partira je suis vraiment pas loin d’avoir eu raison 😉
Joueur que j'aimais beaucoup avant, un talent énorme mais trop faible mentalement et trop fantasque. Un départ est la meilleure chose pour les deux parties
C’est ta vie de parler comme un pauvre gueux
Ils sont tellement minables que veux tu qu'ils disent. Ils savent très bien que leur niveau se situe en ligue 2
Comme d'hab !
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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