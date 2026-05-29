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L1 : Nice écrase l'ASSE et sauve sa peau

Ligue 129 mai , 22:45
parMehdi Lunay
12
Barrage retour L1-L2
Allianz Riviera
Nice-ASSE 4-1 (aller 0-0)
Buts : Clauss (62e), Boudache (81e), Wahi (87e, 90e+2) pour Nice ; Davitashvili (79e sp) pour l’ASSE
Dans un match retour plus agréable que la manche aller, Nice a fait parler le talent de ses attaquants pour l'emporter 4-1 et valider son maintien in extremis.
Après la purge de mardi soir, Nice et Saint-Etienne se retrouvaient dans une Allianz Riviera à huis-clos. Le manque d'ambiance ne bloquait pas les 22 acteurs. Le match était vivant avec une belle entame stéphanoise. Cardona marquait pour l'ASSE (8e) mais son but était annulé pour le hors-jeu de Stassin. Nice réagissait avec un poteau trouvé par Wahi (20e). On se répondait coup pour coup. Stassin taclait le ballon juste à côté du but niçois (35e). De l'autre côté, Dante poussait Larsonneur à faire un bel arrêt sur une tête (38e). Juste avant la pause, Bard était blessé par Appiah sur un tacle dangereux.
Au repos, Nice perdait même deux joueurs sur blessure avec Cho. Cela ne gênait pas les Aiglons qui étaient de plus en plus dangereux. Ils trouvaient la faille sur une reprise de Clauss. Menée, l'ASSE était relancée par un penalty sévère sifflé sur une main de Mendy. Davitashvili transformait. Mais, l'espoir des Verts ne durait pas. Boudache redonnait l'avantage à Nice avant un doublé de Wahi sur des contres éclairs.
Nice reste donc en Ligue 1 après une grosse frayeur. L'AS Saint-Etienne reste en Ligue 2 pour une deuxième année de rang après une saison frustrante jusqu'au bout.
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Derniers commentaires

L'OM piégé, Greenwood bradé à moins de 50 ME

T’as pas encore compris que sa cote de popularité est à la limite de la ligne rouge? Donc t’es 80M personne ne les mettra et quand je disais qu’à 50M Max il partira je suis vraiment pas loin d’avoir eu raison 😉

L'OL lui demande de partir, il accepte avec plaisir

Joueur que j'aimais beaucoup avant, un talent énorme mais trop faible mentalement et trop fantasque. Un départ est la meilleure chose pour les deux parties

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C’est ta vie de parler comme un pauvre gueux

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Ils sont tellement minables que veux tu qu'ils disent. Ils savent très bien que leur niveau se situe en ligue 2

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Comme d'hab !

Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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70342248663531
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61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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