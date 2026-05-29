L1 : Nice écrase l'ASSE et sauve sa peau

Barrage retour L1-L2

Allianz Riviera

Nice-ASSE 4-1 (aller 0-0)

Buts : Clauss (62e), Boudache (81e), Wahi (87e, 90e+2) pour Nice ; Davitashvili (79e sp) pour l’ASSE

Dans un match retour plus agréable que la manche aller, Nice a fait parler le talent de ses attaquants pour l'emporter 4-1 et valider son maintien in extremis.

Après la purge de mardi soir, Nice et Saint-Etienne se retrouvaient dans une Allianz Riviera à huis-clos. Le manque d'ambiance ne bloquait pas les 22 acteurs. Le match était vivant avec une belle entame stéphanoise. Cardona marquait pour l' ASSE (8e) mais son but était annulé pour le hors-jeu de Stassin. Nice réagissait avec un poteau trouvé par Wahi (20e). On se répondait coup pour coup. Stassin taclait le ballon juste à côté du but niçois (35e). De l'autre côté, Dante poussait Larsonneur à faire un bel arrêt sur une tête (38e). Juste avant la pause, Bard était blessé par Appiah sur un tacle dangereux

Au repos, Nice perdait même deux joueurs sur blessure avec Cho. Cela ne gênait pas les Aiglons qui étaient de plus en plus dangereux. Ils trouvaient la faille sur une reprise de Clauss. Menée, l'ASSE était relancée par un penalty sévère sifflé sur une main de Mendy. Davitashvili transformait. Mais, l'espoir des Verts ne durait pas. Boudache redonnait l'avantage à Nice avant un doublé de Wahi sur des contres éclairs.

Nice reste donc en Ligue 1 après une grosse frayeur. L'AS Saint-Etienne reste en Ligue 2 pour une deuxième année de rang après une saison frustrante jusqu'au bout.