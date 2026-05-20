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OM : Lorenzi trahit Nice et arrive à Marseille ce mercredi

OM20 mai , 14:30
parCorentin Facy
4
Grégory Lorenzi a bien l’intention de poursuivre sa carrière à l’OM, malgré un engagement pris avec l’OGC Nice en cas de maintien. L’ancien dirigeant de Brest est attendu à Marseille ce mercredi.
A la recherche d’un successeur à Medhi Benatia au poste de directeur du football, l’Olympique de Marseille a trouvé un accord depuis plusieurs jours avec Grégory Lorenzi. Sur le départ du Stade Brestois après 10 années passées en Bretagne, le Corse a donné son feu vert pour rejoindre Marseille et ainsi devenir le nouvel homme fort du nouvel OM dessiné par Stéphane Richard. Une signature qui fait beaucoup parler… du côté de l’OGC Nice.

Lorenzi présent pour OM-Nantes ce mercredi ?

Et pour cause, les Aiglons courtisaient eux aussi Grégory Lorenzi, lequel avait donné son accord au Gym avant l’irruption de Marseille dans ce dossier. Selon plusieurs médias, un pré-accord avait même été signé par l’ancien Brestois pour rejoindre la Côte d’Azur en cas de maintien. L’intérêt de l’OM a tout fait basculer et à présent, Grégory Lorenzi ne s’imagine plus ailleurs qu’en Provence.
La preuve, Le Phocéen nous apprend qu’à l’occasion de la finale du Challenge Espoirs entre l’Olympique de Marseille et Nantes ce mercredi après-midi, Grégory Lorenzi sera présent en tribunes. « Un signal fort qui confirme l’imminence de son arrivée comme directeur sportif de l’OM » estiment nos confrères. L’arrivée du directeur sportif de 42 ans se précise et du côté de Nice, on ne devrait pas en rater une miette, avec certainement l’intention de ne pas en rester là si, comme indiqué par plusieurs médias, Grégory Lorenzi a bien signé un document en faveur du Gym.

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Pour le club de Jean-Pierre Rivère, la priorité à court terme reste néanmoins le maintien, loin d’être acquis puisque l’équipe de Claude Puel a terminé 17e de Ligue 1. Les Aiglons affronteront Saint-Etienne dans un barrage bouillant, après avoir disputé la finale de la Coupe de France contre Lens ce vendredi. Un programme bouillant pour l’OGC Nice, qui n’avait pas besoin de l’épisode Grégory Lorenzi à ce moment de la saison.
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20 / 25 ça peut être 17M + 5 de bonus

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C'est clair, on les connait déjà....

OM : Balerdi va quitter Marseille pour 30ME

t'es sur que normallement one parle pas de cadeau empoisonné

OM : Lorenzi trahit Nice et arrive à Marseille ce mercredi

Ps: tout les gens qui disent "Il a signé une pré-contrat avec Nice donc il a pas le choix de signer à Nice" ont tort, ça ne fonctionne pas comme ça.

OM : Chargé à la taurine, un joueur a fait un malaise

C'est quand même assez bizarre a quel point ce club magnétise une forme de haine....chez beaucoup de fans de football. Un simple hasard ? Une pure coïncidence ? Je pense pas. Bizarrement j'ai une haine d'un seul club en France et uniquement un seul. Mais non non c'est du pur hasard..... Quand on fait autant parler de soit pour des conneries, il ne faut plus s'étonner apres....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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