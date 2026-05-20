OM : Lorenzi trahit Nice et arrive à Marseille ce mercredi

Grégory Lorenzi a bien l’intention de poursuivre sa carrière à l’OM, malgré un engagement pris avec l’OGC Nice en cas de maintien. L’ancien dirigeant de Brest est attendu à Marseille ce mercredi.

A la recherche d’un successeur à Medhi Benatia au poste de directeur du football, l’Olympique de Marseille a trouvé un accord depuis plusieurs jours avec Grégory Lorenzi. Sur le départ du Stade Brestois après 10 années passées en Bretagne, le Corse a donné son feu vert pour rejoindre Marseille et ainsi devenir le nouvel homme fort du nouvel OM dessiné par Stéphane Richard. Une signature qui fait beaucoup parler… du côté de l’OGC Nice.

Lorenzi présent pour OM-Nantes ce mercredi ?

Et pour cause, les Aiglons courtisaient eux aussi Grégory Lorenzi, lequel avait donné son accord au Gym avant l’irruption de Marseille dans ce dossier. Selon plusieurs médias, un pré-accord avait même été signé par l’ancien Brestois pour rejoindre la Côte d’Azur en cas de maintien. L’intérêt de l’OM a tout fait basculer et à présent, Grégory Lorenzi ne s’imagine plus ailleurs qu’en Provence.

La preuve, Le Phocéen nous apprend qu’à l’occasion de la finale du Challenge Espoirs entre l’Olympique de Marseille et Nantes ce mercredi après-midi, Grégory Lorenzi sera présent en tribunes. « Un signal fort qui confirme l’imminence de son arrivée comme directeur sportif de l’OM » estiment nos confrères. L’arrivée du directeur sportif de 42 ans se précise et du côté de Nice, on ne devrait pas en rater une miette, avec certainement l’intention de ne pas en rester là si, comme indiqué par plusieurs médias, Grégory Lorenzi a bien signé un document en faveur du Gym.