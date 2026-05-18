Lorenzi entre Nice et l'OM
Grégory Lorenzi est encore loin de l'OM

OM : Lorenzi à Nice, terrible nouvelle pour Marseille

OM18 mai , 17:00
parClaude Dautel
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La venue de Grégory Lorenzi à l'OM n'est pas du tout acquise. RMC confirme que le directeur sportif français a bien signé avec Nice, mais qu'une clause peut sauver Marseille.
Medhi Benatia ne sera pas le directeur du football de l'Olympique de Marseille dans les prochaines heures, mais après la victoire de l'OM contre Rennes, ce dernier avait mis la puce à l'oreille concernant la possible venue de Grégory Lorenzi pour le remplacer. « Si c'est lui, je serai très content pour lui et pour le club. C'est quelqu'un qui s'est fait dans un club où les moyens sont réduits, et il a montré de très belles choses. Il a eu une équipe qui ne lâche jamais rien », a lancé Benatia. C'est le « si c'est lui » qui est important. Selon RMC, l'ancien directeur du Stade Brestois a bien signé un contrat avec l'OGC Nice et il ne pourra pas déchirer cet engagement. Cependant, le média précise qu'une clause très précise peut faire les affaires de l'Olympique de Marseille et celles de Grégory Lorenzi.

L'OM supporter de l'ASSE

Lors des négociations avec l'OGC Nice, le directeur sportif de 42 ans a bel et bien imposé une clause qui lui permet d'être libre de tout contrat si le club azuréen ne se maintient pas en Ligue 1. Une clause qui est toujours active puisque le Gym devra passer par les barrages, et une double confrontation face à l'AS Saint-Étienne, pour assurer son maintien en Ligue 1. L'Olympique de Marseille va donc devoir attendre le 29 mai prochain pour savoir s'il lui sera possible de recruter Grégory Lorenzi comme directeur sportif. Si Nice se maintient en Ligue 1, alors seuls les dirigeants niçois pourront négocier éventuellement un accord avec l'OM pour libérer l'ancien Brestois. Un beau sac de nœuds dont Stéphane Richard se serait bien passé au moment où il va prendre la direction du club phocéen. A voir également si l'Olympique de Marseille a un plan B sous la main, car les supporters pourraient ne pas apprécier la plaisanterie si Medhi Benatia n'est pas rapidement remplacé.
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