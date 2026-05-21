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L'ASSE favorisée, il envoie Nice en Ligue 2

ASSE21 mai , 13:00
parCorentin Facy
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La fin de la saison de l’OGC Nice s’annonce très tendue, avec une finale de Coupe de France à disputer puis une double-confrontation de barrage face à l’AS Saint-Etienne afin de tenter de sauver sa place en Ligue 1.
Les supporters de l’OGC Nice ne s’imaginaient pas vivre une telle fin de saison. Dans un monde idéal, le club azuréen aurait tranquillement assuré son maintien en Ligue 1 avant de se projeter sur une superbe finale de Coupe de France à disputer contre le RC Lens. Tout ne s’est pas passé comme prévu, les Aiglons ayant terminé 16es de Ligue 1 et devant disputer le barrage Ligue 1-Ligue 2 face à Saint-Etienne. La finale de coupe apparaît maintenant comme un cadeau empoisonné puisque sa programmation a décalé les dates du barrage.
Résultat, Nice pourrait être privé de ses nombreux internationaux qui doivent préparer la Coupe du monde pour défier l’ASSE. De plus, le match retour à l'Allianz Riviera se disputera à huis clos après l'envahissement de la pelouse contre Metz dimanche soir (0-0). Autant d’éléments défavorables pour l’équipe de Claude Puel et qui favorisent très clairement Saint-Etienne selon Florent Gautreau, lequel ne serait pas étonné que le pensionnaire de l’Allianz Riviera vive une fin de saison « catastrophique » comme il l’a fait savoir dans l’After Foot sur RMC.
« Sur ce barrage je trouve que c’est un rééquilibrage car initialement, tout est fait dans ces barrages pour la Ligue 1. C’est un fonctionnement anti-Ligue 2 pour une ligue fermée. Quelque part, il se trouve que c’est l’arroseur arrosé. L’équipe qui reçoit au retour c’est la Ligue 1, c’est un avantage mais là ce sera à huis clos. Même avant cette histoire, la finale de la Coupe de France programmée le vendredi c’est une vraie catastrophe pour la Gambardella et tout le reste » a-t-il estimé avant de poursuivre.

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« C’est un rééquilibrage bienvenu pour l’équipe de Ligue 2. Il y a le facteur de la récupération aussi, Saint-Etienne préférait prendre Nice pour avoir plus de récupération puisque le Gym va jouer la Coupe de France et l’ASSE avait beaucoup enchaîné avec le match contre Rodez. La Ligue 2 est mal lotie habituellement, pour Nice en revanche cette fin de saison peut être catastrophique » a analysé le journaliste de RMC, très inquiet pour la fin de saison de Nice et par conséquent de plus en plus optimiste quant à une montée de l’AS Saint-Etienne en Ligue 1 pour la saison 2026-2027. Réponse mardi et vendredi prochain, avec les barrages aller-retour entre l’ASSE et le Gym.
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OM ou OL, l’Arabie Saoudite cherche un nouveau club

@footeux lucide, un déclassement sportif certain... Ok, donc Lille Lens Monaco, Marseille... Sont dans le lot eux aussi comme la plupart des clubs de L1 ... Tu es vraiment ridicule.

1,2 milliard d'euros, la Vente OM est en marche

Une spécialité de transformer la réalité pour qu'elle soit plus facile à accepter ? Voyons voir 🤔 😂🤣😂🤣😂🤣: la réalité parisienne c'est une 2eme finale de suite de LDC après la victoire de l'an dernier, 4eme titre de suite en L1, victoire au trophée des champions, coupe intercontinentale et super coupe d'Europe... Cherry on the cake la manita qui vous a giflé la joue en janvier. Faut être un boulet comme toi (ce que tu démontres chaque fois un peu plus) pour croire une seconde que la réalité parisienne nécessite d'être transformer pour l'accepter 😂🤣😂 Elle va bien la réalité de l'OM? Pauvre 🤡 Et comme dans nos réalités respectives, tu te fais encore moucher comme la dernière fois 🤣😂🤣 (PS: toujours pas de réponse de ta part sur les parcours de l'OM ces dernières années après tes quoi? 10, 20, 30 posts de réponse?... Mon petit 🤡 que tu es)

Galtier quitte Neom, il devient le favori pour l'OM

Je suis fan de ce qu'à fait Conceiçao notamment pendant sa courte expérience nantaise. J'aime beaucoup cet entraineur. Mais si c'est Roy et Lorenzi, je serais curieux de voir ce que ça peut donner et j'aurai un a priori positif.

Galtier quitte Neom, il devient le favori pour l'OM

Oui et il a réussi à faire du beau jeu avec une "petite" équipe. Il a même maintenant une expérience en LDC. Quand il était joueur à l'OM il a bien supporté la pression. C'était un "roc" haha

OM : Greenwood pris au piège, il reste à Marseille

C'est malheureusement la marque de fabrique de ce site. Et vu les buses et les rageux qui trainent souvent sur les articles de l'OM, même avec des titres en rapport avec le contenu, ça ne les ferait pas plus réfléchir^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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