L'ASSE favorisée, il envoie Nice en Ligue 2

La fin de la saison de l’OGC Nice s’annonce très tendue, avec une finale de Coupe de France à disputer puis une double-confrontation de barrage face à l’AS Saint-Etienne afin de tenter de sauver sa place en Ligue 1.

Les supporters de l’OGC Nice ne s’imaginaient pas vivre une telle fin de saison. Dans un monde idéal, le club azuréen aurait tranquillement assuré son maintien en Ligue 1 avant de se projeter sur une superbe finale de Coupe de France à disputer contre le RC Lens. Tout ne s’est pas passé comme prévu, les Aiglons ayant terminé 16es de Ligue 1 et devant disputer le barrage Ligue 1-Ligue 2 face à Saint-Etienne . La finale de coupe apparaît maintenant comme un cadeau empoisonné puisque sa programmation a décalé les dates du barrage.

Résultat, Nice pourrait être privé de ses nombreux internationaux qui doivent préparer la Coupe du monde pour défier l’ASSE. De plus, le match retour à l'Allianz Riviera se disputera à huis clos après l'envahissement de la pelouse contre Metz dimanche soir (0-0). Autant d’éléments défavorables pour l’équipe de Claude Puel et qui favorisent très clairement Saint-Etienne selon Florent Gautreau, lequel ne serait pas étonné que le pensionnaire de l’Allianz Riviera vive une fin de saison « catastrophique » comme il l’a fait savoir dans l’After Foot sur RMC.

« Sur ce barrage je trouve que c’est un rééquilibrage car initialement, tout est fait dans ces barrages pour la Ligue 1. C’est un fonctionnement anti-Ligue 2 pour une ligue fermée. Quelque part, il se trouve que c’est l’arroseur arrosé. L’équipe qui reçoit au retour c’est la Ligue 1, c’est un avantage mais là ce sera à huis clos. Même avant cette histoire, la finale de la Coupe de France programmée le vendredi c’est une vraie catastrophe pour la Gambardella et tout le reste » a-t-il estimé avant de poursuivre.

« C’est un rééquilibrage bienvenu pour l’équipe de Ligue 2. Il y a le facteur de la récupération aussi, Saint-Etienne préférait prendre Nice pour avoir plus de récupération puisque le Gym va jouer la Coupe de France et l’ASSE avait beaucoup enchaîné avec le match contre Rodez. La Ligue 2 est mal lotie habituellement, pour Nice en revanche cette fin de saison peut être catastrophique » a analysé le journaliste de RMC, très inquiet pour la fin de saison de Nice et par conséquent de plus en plus optimiste quant à une montée de l’AS Saint-Etienne en Ligue 1 pour la saison 2026-2027. Réponse mardi et vendredi prochain, avec les barrages aller-retour entre l’ASSE et le Gym.