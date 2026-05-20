ASSE-Nice : La FIFA détruit Nice avant le barrage

A quelques jours du barrage d'accession à la Ligue 1, l'ASSE et l'OGC Nice pourraient être privés de leurs internationaux. Une menace qui plane pour des raisons de calendrier et d'un règlement strict de la FIFA.

Les 26 et 29 mai prochains, Saint-Etienne et Nice se retrouveront dans le cadre d'une double confrontation ô combien importante pour leur avenir à court terme. Le club qui sortira vainqueur gagnera son ticket pour participer à la prochaine saison de Ligue 1. Toutefois, ce barrage pourrait être particulièrement décousu : les deux formations françaises pourraient en effet être privées de leurs internationaux.

Comme l'indique Ouest France, la date des barrages n'arrange pas la FIFA, qui impose dans son règlement de mettre à disposition les joueurs internationaux de leurs fédérations à partir du 25 mai. Une date incompatible avec celles des barrages. Une dérogation jusqu'au 30 mai a été demandée à l'instance dirigeante, mais celle-ci ne concerne initialement que les finales de compétitions interclubs (C1, C3, C4). Quelle solution, si la FIFA refuse ?

Nice lésé par la FIFA, l'ASSE moins

Si Saint-Etienne et Nice veulent pouvoir compter sur leurs internationaux, ils devront donc tout gérer au cas par cas, auprès de chacune des fédérations concernées, avec l'appui de la LFP, indique le quotidien régional. Le dernier mot reviendra donc aux sélections, lesquelles devront accepter, ou non, de libérer leurs joueurs le temps d'un aller-retour en barrages. Et pour les nations qui disputeront la Coupe du monde, ce n'est clairement pas l'idéal. A ce jeu, c'est Nice qui est le plus lésé : Ali Abdi (Tunisie), Elye Wahi (Côte d'Ivoire) ont déjà été convoqués, tandis que Yehvann Diouf et Antoine Mendy avec le Sénégal, Hicham Boudaoui avec l'Algérie et Kojo Peprah Oppong avec le Ghana, devraient eux aussi manquer à l'appel.

Côté Verts, seul Ben Old (Nouvelle-Zélande) est assuré de ne pas être présent, tandis qu'Augustine Boakye et Ebenezer Annan pourraient eux aussi être appelés avec le Ghana. Fort heureusement, Zuriko Davitashvili et Irvin Cardona joueront respectivement des matchs amicaux avec la Géorgie et Malte. Deux sélections qui devraient être un peu plus souples…