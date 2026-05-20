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Elye Wahi

ASSE-Nice : La FIFA détruit Nice avant le barrage

Ligue 120 mai , 15:00
parQuentin Mallet
0
A quelques jours du barrage d'accession à la Ligue 1, l'ASSE et l'OGC Nice pourraient être privés de leurs internationaux. Une menace qui plane pour des raisons de calendrier et d'un règlement strict de la FIFA.
Les 26 et 29 mai prochains, Saint-Etienne et Nice se retrouveront dans le cadre d'une double confrontation ô combien importante pour leur avenir à court terme. Le club qui sortira vainqueur gagnera son ticket pour participer à la prochaine saison de Ligue 1. Toutefois, ce barrage pourrait être particulièrement décousu : les deux formations françaises pourraient en effet être privées de leurs internationaux.
Comme l'indique Ouest France, la date des barrages n'arrange pas la FIFA, qui impose dans son règlement de mettre à disposition les joueurs internationaux de leurs fédérations à partir du 25 mai. Une date incompatible avec celles des barrages. Une dérogation jusqu'au 30 mai a été demandée à l'instance dirigeante, mais celle-ci ne concerne initialement que les finales de compétitions interclubs (C1, C3, C4). Quelle solution, si la FIFA refuse ?

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Nice lésé par la FIFA, l'ASSE moins

Si Saint-Etienne et Nice veulent pouvoir compter sur leurs internationaux, ils devront donc tout gérer au cas par cas, auprès de chacune des fédérations concernées, avec l'appui de la LFP, indique le quotidien régional. Le dernier mot reviendra donc aux sélections, lesquelles devront accepter, ou non, de libérer leurs joueurs le temps d'un aller-retour en barrages. Et pour les nations qui disputeront la Coupe du monde, ce n'est clairement pas l'idéal. A ce jeu, c'est Nice qui est le plus lésé : Ali Abdi (Tunisie), Elye Wahi (Côte d'Ivoire) ont déjà été convoqués, tandis que Yehvann Diouf et Antoine Mendy avec le Sénégal, Hicham Boudaoui avec l'Algérie et Kojo Peprah Oppong avec le Ghana, devraient eux aussi manquer à l'appel.
Côté Verts, seul Ben Old (Nouvelle-Zélande) est assuré de ne pas être présent, tandis qu'Augustine Boakye et Ebenezer Annan pourraient eux aussi être appelés avec le Ghana. Fort heureusement, Zuriko Davitashvili et Irvin Cardona joueront respectivement des matchs amicaux avec la Géorgie et Malte. Deux sélections qui devraient être un peu plus souples…
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20 / 25 ça peut être 17M + 5 de bonus

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C'est clair, on les connait déjà....

OM : Balerdi va quitter Marseille pour 30ME

t'es sur que normallement one parle pas de cadeau empoisonné

OM : Lorenzi trahit Nice et arrive à Marseille ce mercredi

Ps: tout les gens qui disent "Il a signé une pré-contrat avec Nice donc il a pas le choix de signer à Nice" ont tort, ça ne fonctionne pas comme ça.

OM : Chargé à la taurine, un joueur a fait un malaise

C'est quand même assez bizarre a quel point ce club magnétise une forme de haine....chez beaucoup de fans de football. Un simple hasard ? Une pure coïncidence ? Je pense pas. Bizarrement j'ai une haine d'un seul club en France et uniquement un seul. Mais non non c'est du pur hasard..... Quand on fait autant parler de soit pour des conneries, il ne faut plus s'étonner apres....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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