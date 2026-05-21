Un passe-droit pour Nice, l’ASSE ne va pas aimer

Suspendu pour le barrage aller à Saint-Etienne, l’attaquant niçois Elye Wahi pourrait manquer le match retour en raison de sa convocation avec la Côte d’Ivoire. Mais les bonnes relations entre le Gym et le sélectionneur ivoirien Emerse Faé pourraient tout arranger.

Alors que sa survie dans l’élite ne semblait pas tant menacée il y a encore quelques semaines, l’OGC Nice se dirige tout droit vers une relégation. Les Aiglons s’apprêtent à disputer un barrage contre l’AS Saint-Etienne dans les pires conditions imaginables. C’est simple, rien ne va au sein du club azuréen. Les hommes de Claude Puel ont le moral à zéro après une fin de saison catastrophique. Et pour ne rien arranger, les supporters ne leur facilitent pas la tâche.

L’envahissement de la pelouse à la fin du match contre Metz (0-0) dimanche ne fait qu’augmenter la pression. Pire encore, ces débordements ont incité la commission de discipline à prononcer une sanction de deux matchs à huis clos total, plus un troisième avec sursis. Nice recevra donc le barrage retour contre les Verts sans public… mais peut-être avec Elye Wahi. Cette deuxième manche étant programmée le vendredi 29 mai, soit après la date limite fixée par la FIFA pour mettre les joueurs à disposition de leurs sélections respectives (25 mai), le Gym devra théoriquement libérer ses internationaux.

Wahi disponible au retour ?

Mais en ce qui concerne l’attaquant prêté par l’Eintracht Francfort, la Côte d’Ivoire et son sélectionneur pourraient faire un geste. Le quotidien régional Nice-Matin affirme que l'OGCN pourrait profiter de ses bonnes relations avec Emerse Faé, ancien joueur et entraîneur du club, pour garder Elye Wahi quelques jours supplémentaires. Ce serait enfin une bonne nouvelle pour le 16e de Ligue 1 , déjà privé de l’ancien Marseillais suspendu pour le match aller à Geoffroy-Guichard. En revanche, les Stéphanois risquent de ne pas apprécier ce coup de pouce.