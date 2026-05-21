Elye Wahi prêté à Nice
Elye Wahi prêté à Nice

Un passe-droit pour Nice, l’ASSE ne va pas aimer

OGC Nice21 mai , 16:30
parEric Bethsy
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Suspendu pour le barrage aller à Saint-Etienne, l’attaquant niçois Elye Wahi pourrait manquer le match retour en raison de sa convocation avec la Côte d’Ivoire. Mais les bonnes relations entre le Gym et le sélectionneur ivoirien Emerse Faé pourraient tout arranger.
Alors que sa survie dans l’élite ne semblait pas tant menacée il y a encore quelques semaines, l’OGC Nice se dirige tout droit vers une relégation. Les Aiglons s’apprêtent à disputer un barrage contre l’AS Saint-Etienne dans les pires conditions imaginables. C’est simple, rien ne va au sein du club azuréen. Les hommes de Claude Puel ont le moral à zéro après une fin de saison catastrophique. Et pour ne rien arranger, les supporters ne leur facilitent pas la tâche.
L’envahissement de la pelouse à la fin du match contre Metz (0-0) dimanche ne fait qu’augmenter la pression. Pire encore, ces débordements ont incité la commission de discipline à prononcer une sanction de deux matchs à huis clos total, plus un troisième avec sursis. Nice recevra donc le barrage retour contre les Verts sans public… mais peut-être avec Elye Wahi. Cette deuxième manche étant programmée le vendredi 29 mai, soit après la date limite fixée par la FIFA pour mettre les joueurs à disposition de leurs sélections respectives (25 mai), le Gym devra théoriquement libérer ses internationaux.

Wahi disponible au retour ?

Mais en ce qui concerne l’attaquant prêté par l’Eintracht Francfort, la Côte d’Ivoire et son sélectionneur pourraient faire un geste. Le quotidien régional Nice-Matin affirme que l'OGCN pourrait profiter de ses bonnes relations avec Emerse Faé, ancien joueur et entraîneur du club, pour garder Elye Wahi quelques jours supplémentaires. Ce serait enfin une bonne nouvelle pour le 16e de Ligue 1, déjà privé de l’ancien Marseillais suspendu pour le match aller à Geoffroy-Guichard. En revanche, les Stéphanois risquent de ne pas apprécier ce coup de pouce.
S. Wahi

S. Wahi

FranceFrance Âge 23 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs3
Buts2
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs3
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Bundesliga

2025/2026
Matchs10
Buts0
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs14
Buts5
Passes décisives1
Jaune5
Rouge0
Jaune Rouge0
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@footeux lucide Que dire de l'OM du coup... Et pourtant tu ne vas quasiment pas sur leurs articles. Hypocrisies en force.

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@footeux lucide, un déclassement sportif certain... Ok, donc Lille Lens Monaco, Marseille... Sont dans le lot eux aussi comme la plupart des clubs de L1 ... Tu es vraiment ridicule.

1,2 milliard d'euros, la Vente OM est en marche

Une spécialité de transformer la réalité pour qu'elle soit plus facile à accepter ? Voyons voir 🤔 😂🤣😂🤣😂🤣: la réalité parisienne c'est une 2eme finale de suite de LDC après la victoire de l'an dernier, 4eme titre de suite en L1, victoire au trophée des champions, coupe intercontinentale et super coupe d'Europe... Cherry on the cake la manita qui vous a giflé la joue en janvier. Faut être un boulet comme toi (ce que tu démontres chaque fois un peu plus) pour croire une seconde que la réalité parisienne nécessite d'être transformer pour l'accepter 😂🤣😂 Elle va bien la réalité de l'OM? Pauvre 🤡 Et comme dans nos réalités respectives, tu te fais encore moucher comme la dernière fois 🤣😂🤣 (PS: toujours pas de réponse de ta part sur les parcours de l'OM ces dernières années après tes quoi? 10, 20, 30 posts de réponse?... Mon petit 🤡 que tu es)

Galtier quitte Neom, il devient le favori pour l'OM

Je suis fan de ce qu'à fait Conceiçao notamment pendant sa courte expérience nantaise. J'aime beaucoup cet entraineur. Mais si c'est Roy et Lorenzi, je serais curieux de voir ce que ça peut donner et j'aurai un a priori positif.

Galtier quitte Neom, il devient le favori pour l'OM

Oui et il a réussi à faire du beau jeu avec une "petite" équipe. Il a même maintenant une expérience en LDC. Quand il était joueur à l'OM il a bien supporté la pression. C'était un "roc" haha

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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