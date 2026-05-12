Galtier fait le difficile, Genesio favori pour entrainer l’OM

L'OM avance enfin en vue de la saison prochaine. Grégory Lorenzi doit récupérer le poste de directeur sportif, et cela va permettre de choisir le futur entraineur très rapidement après la fin de la saison.

Le choix du directeur sportif devient désormais un peu plus clair à l’Olympique de Marseille , avec la très forte probabilité que Grégory Lorenzi occupe ce fauteuil en vue de la saison prochaine. Désormais, la suite pourrait aller très vite avec la nomination d’un nouvel entraineur puis le début des recherches ciblées pour le mercato.

Galtier demande des garanties à l'OM

Pour le dossier du futur technicien en chef, il ne fait déjà plus aucun doute que Habib Beye ne parviendra pas à conserver son poste, même s’il accroche une place en Europa League lors de la dernière journée. L’un des premiers choix des nouveaux dirigeants olympiens se porte sur Christophe Galtier. Mais ce dernier, très bien payé et en poste à Neom SC en Arabie saoudite, a beau adorer l’OM, où il a joué, il se montre prudent selon RMC. L’entraineur passé par Saint-Etienne, Lille et le PSG notamment, souhaite avoir des garanties sur les moyens dont il disposera, pour ne pas tomber dans un guêpier avec le costume d’entraineur de l’OM, sans l’effectif qui va avec.

Cette frilosité change quelque peu les cartes selon la radio sportive. Ainsi, si Bruno Genesio devait quitter son poste au LOSC, ce qui était jusqu’à présent une tendance forte même si les Nordistes sont bien partis pour accrocher une place en Ligue des Champions, alors l’OM foncerait sur le technicien passé par l’OL et Rennes. L’ancien milieu de terrain sera libre et donc gratuit, et il verrait d’un bon oeil le challenge marseillais même si c’est un ancien de la maison lyonnaise. Un passé qui ne devrait pas trop peser dans son éventuel futur accueil par les supporters marseillais, qui ont bien vu qu’avec Rennes et avec Lille, Bruno Genesio pouvait bien faire jouer son équipe si on lui laissait un peu de temps. Et parfois même avec des résultats intéressants par rapport aux moyens de ses équipes. Tout ce qui peut plaire à l’OM.