Akliouche au PSG, Monaco boucle un accord pour son successeur

Dans tous les cas ça risque d'être le bordel avec juste du foot comme excuse pour mettre ce même bazar !
Ce ne sont que des sentiments de gros incidents, arrêtez de nous prendre pour des cons, on n'y croit pas à vos risques. À la limite, ça sera des hooligans anglais.
Le pb c'est qu'on doit se dire qu'on va être obligé de descendre en gamme. Dans ce cas là, je dis pkoi pas... J'espère qu'on arrivera quand-même à garder Paixao et Gouiri voire Aubam si il baisse son salaire. Dans tous les cas cette saison sera serrée, dans le jeu comme pour le mercato.
Pareil ... je me vois encore sans écrans aller me tremper les pieds dans les rivières, faire des bateaux juste avec mon opinel, faire des batailles de pommes de pin au milieu des buis etc .. A l'heure actuelle, les jeunes savent plus s'amuser et s'ennuient dès qu'ils n'ont plus leurs putains d'écran !
cela prouve ton intelligence plutot! regarder ces personnes sans travail qui vivent au crochet des autres, avec un niveau lamentable... Qd tu regardes Henni, ça fait peur....pareil musicalement avec les Jul et Nianiakamoura. quelles dobs ! mais plus c est nul, et plus t es suivi. c est le monde actuel. ma jeunnesse sans toute cette merde! quel bonheur
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