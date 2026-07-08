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Akliouche au PSG, Monaco boucle un accord pour son successeur

Monaco08 juil. , 15:00
parClaude Dautel
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Le dossier Maghnes Akliouche va s'accélérer au PSG lorsque l'équipe de France sera rentrée du Mondial. Mais en attendant, l'AS Monaco a décidé de recruter Mohamed-Ali Cho, l'attaquant de l'OGC Nice.
Actuellement aux Etats-Unis avec les Bleus, Maghnes Akliouche a déjà donné son accord pour rejoindre le Paris Saint-Germain, le jeune ailier laissant le soin aux dirigeants monégasques de finaliser son transfert chez les champions d'Europe. Alors que RMC évoque une opération qui devrait se finaliser pour un montant tournant autour de 50 millions d'euros, le club de la Principauté s'est déjà mis en quête de se renforcer offensivement. Du côté du Rocher, on sait que le départ de Maghnes Akliouche va se faire, et on a donc déjà pris les devants. C'est dans ce cadre que ce mercredi, FootMercato confirme que les dirigeants monégasques ont fait de Mohamed-Ali Cho leur cible numéro 1 pour remplacer l'international tricolore.

Mohamed-Ali Cho donne son accord à Monaco

Présent ce mercredi à Nice pour la reprise du Gym, Mohamed-Ali Cho a déjà donné son feu vert à un transfert à l'AS Monaco. Fort de cet accord de l'ailier droit de 22 ans, les négociations ont donc déjà débuté entre l'OGC Nice et l'ASM, et notre confrère précise que les discussions avancent très vite et devraient se terminer par un départ de Mohamed-Ali Cho pour la Principauté moyennant un peu plus de 10 millions d'euros. Filipe Luís, le nouvel entraîneur de Monaco, a évidemment donné son aval à cette opération qui va permettre à son équipe de compenser en partie le départ de Maghnes Akliouche au PSG. L'ASM n'ayant pas dépensé l'enveloppe de ce transfert, il se pourrait bien que le staff monégasque cherche encore d'autres renforts, d'autant que dans le secteur offensif le départ de Folarin Balogun est de plus évoqué. Et là encore pour le Paris Saint-Germain.

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Derniers commentaires

France-Maroc, Paris craint de gros incidents

Dans tous les cas ça risque d'être le bordel avec juste du foot comme excuse pour mettre ce même bazar !

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Ce ne sont que des sentiments de gros incidents, arrêtez de nous prendre pour des cons, on n'y croit pas à vos risques. À la limite, ça sera des hooligans anglais.

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Le pb c'est qu'on doit se dire qu'on va être obligé de descendre en gamme. Dans ce cas là, je dis pkoi pas... J'espère qu'on arrivera quand-même à garder Paixao et Gouiri voire Aubam si il baisse son salaire. Dans tous les cas cette saison sera serrée, dans le jeu comme pour le mercato.

OL : Kafu, le célèbre influenceur lyonnais est mort

Pareil ... je me vois encore sans écrans aller me tremper les pieds dans les rivières, faire des bateaux juste avec mon opinel, faire des batailles de pommes de pin au milieu des buis etc .. A l'heure actuelle, les jeunes savent plus s'amuser et s'ennuient dès qu'ils n'ont plus leurs putains d'écran !

OL : Kafu, le célèbre influenceur lyonnais est mort

cela prouve ton intelligence plutot! regarder ces personnes sans travail qui vivent au crochet des autres, avec un niveau lamentable... Qd tu regardes Henni, ça fait peur....pareil musicalement avec les Jul et Nianiakamoura. quelles dobs ! mais plus c est nul, et plus t es suivi. c est le monde actuel. ma jeunnesse sans toute cette merde! quel bonheur

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