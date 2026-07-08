Akliouche au PSG, Monaco boucle un accord pour son successeur

Le dossier Maghnes Akliouche va s'accélérer au PSG lorsque l'équipe de France sera rentrée du Mondial. Mais en attendant, l'AS Monaco a décidé de recruter Mohamed-Ali Cho, l'attaquant de l'OGC Nice.

Actuellement aux Etats-Unis avec les Bleus, Maghnes Akliouche a déjà donné son accord pour rejoindre le Paris Saint-Germain, le jeune ailier laissant le soin aux dirigeants monégasques de finaliser son transfert chez les champions d'Europe. Alors que RMC évoque une opération qui devrait se finaliser pour un montant tournant autour de 50 millions d'euros, le club de la Principauté s'est déjà mis en quête de se renforcer offensivement. Du côté du Rocher, on sait que le départ de Maghnes Akliouche va se faire, et on a donc déjà pris les devants. C'est dans ce cadre que ce mercredi, FootMercato confirme que les dirigeants monégasques ont fait de Mohamed-Ali Cho leur cible numéro 1 pour remplacer l'international tricolore.

Mohamed-Ali Cho donne son accord à Monaco