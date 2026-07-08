Monaco met Paul Pogba à la porte

Rarement disponible la saison dernière, Paul Pogba a déçu l’AS Monaco. Le club de la Principauté envisage sérieusement le départ du Français avant la fin de son contrat en 2027.

Ça ne sent pas bon pour Paul Pogba. Enthousiaste à l’idée de commencer une deuxième saison à l’AS Monaco , le milieu de 33 ans va tomber de haut en écoutant les propos de Thiago Scuro. Le directeur général monégasque a évoqué la situation du Français en conférence de presse ce mercredi. Et ce n’était pas pour applaudir « la Pioche ». Au contraire, le dirigeant a souligné la première année frustrante de l’international tricolore sur le Rocher, lui qui n’a disputé que 6 matchs de Ligue 1, dont un seul comme titulaire, à cause de ses blessures à répétition. L’AS Monaco s’attendait forcément à mieux et pense sérieusement à l’éjecter maintenant que la DNCG encadre la masse salariale de l’effectif désormais entraîné par Filipe Luis.

« C'est un sujet très compliqué, a admis Thiago Scuro. On a beaucoup de respect pour la personne d'abord. Quand il est arrivé ici, il était très positif, il a aidé les jeunes joueurs. Mais la vérité est aussi que le projet (avec lui) n'a pas bien marché la saison dernière. Quand on l'a commencé, les attentes qu'on avait étaient très différentes. Je crois que maintenant, il faut être juste avec lui : regarder sa préparation chaque semaine, voir comment il a progressé au niveau physique, au niveau technique. Et après ça va être une décision de coach, si Filipe Luis va lui donner du temps de jeu ou pas. On a l'été pour voir quel sera le niveau de Paul. »

Peut-être qu'il va partir - Thiago Scuro

D’après le directeur général, le cas Paul Pogba n’est pas encore tranché. Mais la perspective d’un départ prend de l’ampleur. « Est-il susceptible de partir ? Oui, bien sûr, a-t-il répondu aux médias. Avec Paul, la relation a toujours été ouverte, transparente. Si, à un moment, les objectifs du joueur et du club diffèrent, il faut trouver une solution. La performance va donner toutes les réponses dont on a besoin. Peut-être qu'il va partir, peut-être qu'il va rester. » S’il existe encore une chance de sauver sa place, l’ancien joueur de la Juventus Turin a intérêt à se distinguer pendant la préparation, et sans repasser par l’infirmerie.