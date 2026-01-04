Nantes : Gaëtan Perrin, l’idée en or du mercato

Déjà très actif lors de ce mercato hivernal, Nantes souhaite continuer à se renforcer. Les Canaris veulent notamment un ailier droit et ciblent Romain Del Castillo. Mais la piste idéale se trouve peut-être en Russie.

Après une première partie de saison totalement ratée (17e de Ligue1), le FC Nantes souhaite profiter de ce mercato hivernal pour considérablement renforcer son effectif et ainsi inverser la tendance. Daver Machado et Rémy Cabella ont déjà rejoint le club tandis que Ignatius Ganago est lui de retour de prêt. Trois renforts qui ne seront pas les seuls de ce mois de janvier. La direction nantaise souhaite notamment faire venir un ailier droit d’ici la fin du mercato et rêve de Romain Del Castillo

La piste menant à l’attaquant de Brest est toutefois jugée complexe selon L’Equipe. C’est pourquoi Nantes ferait bien de se jeter d’urgence sur Gaëtan Perrin, en manque de temps de jeu à Krasnodar après son transfert pour 5 millions d’euros en provenance de l’AJ Auxerre l’été dernier. « Dans le même registre que Romain Del Castillo, pourquoi pas tenter Gaetan Perrin (29 ans, ailier droit, remplaçant à Krasnodar) Passé à l'OL de 2005 à 2018 donc Antho Lopes a le numéro dans son répertoire c'est parfait non ? » a publié sur X le compte @Ablinhoo, suivi par plus de 10.000 supporters du FC Nantes, avant de préciser.

« Évidemment pour un prêt de 6 mois, Krasnodar l'a acheté 5M cet été et il a un salaire énorme). Il coûte cher en salaire (120K/mois net) impossible à Auxerre je pense. Il s'est fait devancer par la concurrence en Russie, on a réussi à attirer Machado et Cabella donc je me dis pourquoi pas. On cherche un joueur à droite capable de scorer en L1 (type Aboukhlal) » estime le spécialiste du FC Nantes.

Reste à voir si Waldemar Kita et Ahmed Kantari se pencheront sur ce dossier dans les semaines à venir alors que l’AJA s’est déjà positionné pour un éventuel retour de Gaëtan Perrin en Bourgogne sous la forme d’un prêt de six mois. Une idée qui a en tout cas le mérite de faire l’unanimité chez les supporters nantais, qui ne crachent pas sur un joueur aux statistiques bluffantes en Ligue 1 la saison passée avec 10 buts et 11 passes décisives sous les couleurs d’Auxerre.