Nantes vire une demi-équipe au mercato

Reboosté par un début de mercato convaincant et par une victoire inattendue à Marseille dimanche (0-2), Nantes va continuer à être actif en ce mois de janvier. Les Canaris veulent notamment faire partir pas moins de cinq joueurs.

Après une défaite lors de son premier match sur le banc, Ahmed Kantari a réussi le pari d’inverser la très mauvaise dynamique dans laquelle se trouvait Nantes. Tout reste bien sûr fragile, mais l’ex-consultant de Ligue1+ a qualifié son équipe en 16e de finale de la Coupe de France avant de l’emporter sur la pelouse de Marseille, dimanche en Ligue 1. Le coach nantais peut s’appuyer sur deux recrues importantes, Dever Machado et Rémy Cabella… en attendant d’autres renforts espérés dans les prochains jours . Mais la direction nantaise ne souhaite pas simplement être active dans le sens des arrivées.

A en croire les informations du journal Ouest France, il existe à Nantes une réelle volonté de reconstruire le vestiaire en se séparant de plusieurs joueurs indésirables aux yeux du nouvel entraîneur. C’est ainsi que le pensionnaire de La Beaujoire souhaite faire partir cinq joueurs dès le mois de janvier. Choix fort, il s’agit de cinq joueurs recrutés il y a seulement six mois puisque le nouvel entraîneur Ahmed Kantari a donné son feu vert pour les départs de Mayckel Lahdo, Amady Camara, Yassine Benhattab, Hyeok-kyu Kwon et Hyun-seok Hong.

Une information qui ne surprendra pas les suiveurs les plus assidus du FC Nantes puisque ces cinq joueurs n’ont pas été convoqués pour le déplacement des Canaris sur la pelouse de l’Olympique de Marseille dimanche, ce qui n’a pas empêché Nantes de réaliser le match parfait pour l’emporter contre l’équipe de Roberto De Zerbi. La question est maintenant de savoir si Mayence, Alkmaar et Strum Graz seront d’accord pour récupérer Hyun-seok Hong, Mayckel Lahdo et Amady Camara, qui ne sont que prêtés jusqu’à la fin de la saison à Nantes. Foot Mercato ajoute par ailleurs qu’une solution pourrait être trouvée pour Yassine Benhattab, ciblé par de nombreuses écuries en Ligue 2 ainsi que par des clubs portugais et belges. Le mercato est en tout cas loin d’être fini à Nantes, où cela risque de beaucoup bouger d’ici la fin du mois de janvier.