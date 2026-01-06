ICONSPORT_281315_0038

Nantes vire une demi-équipe au mercato

FC Nantes06 janv. , 14:30
parCorentin Facy
0
Reboosté par un début de mercato convaincant et par une victoire inattendue à Marseille dimanche (0-2), Nantes va continuer à être actif en ce mois de janvier. Les Canaris veulent notamment faire partir pas moins de cinq joueurs.
Après une défaite lors de son premier match sur le banc, Ahmed Kantari a réussi le pari d’inverser la très mauvaise dynamique dans laquelle se trouvait Nantes. Tout reste bien sûr fragile, mais l’ex-consultant de Ligue1+ a qualifié son équipe en 16e de finale de la Coupe de France avant de l’emporter sur la pelouse de Marseille, dimanche en Ligue 1. Le coach nantais peut s’appuyer sur deux recrues importantes, Dever Machado et Rémy Cabella… en attendant d’autres renforts espérés dans les prochains jours. Mais la direction nantaise ne souhaite pas simplement être active dans le sens des arrivées.
A en croire les informations du journal Ouest France, il existe à Nantes une réelle volonté de reconstruire le vestiaire en se séparant de plusieurs joueurs indésirables aux yeux du nouvel entraîneur. C’est ainsi que le pensionnaire de La Beaujoire souhaite faire partir cinq joueurs dès le mois de janvier. Choix fort, il s’agit de cinq joueurs recrutés il y a seulement six mois puisque le nouvel entraîneur Ahmed Kantari a donné son feu vert pour les départs de Mayckel Lahdo, Amady Camara, Yassine Benhattab, Hyeok-kyu Kwon et Hyun-seok Hong.

Une information qui ne surprendra pas les suiveurs les plus assidus du FC Nantes puisque ces cinq joueurs n’ont pas été convoqués pour le déplacement des Canaris sur la pelouse de l’Olympique de Marseille dimanche, ce qui n’a pas empêché Nantes de réaliser le match parfait pour l’emporter contre l’équipe de Roberto De Zerbi. La question est maintenant de savoir si Mayence, Alkmaar et Strum Graz seront d’accord pour récupérer Hyun-seok Hong, Mayckel Lahdo et Amady Camara, qui ne sont que prêtés jusqu’à la fin de la saison à Nantes. Foot Mercato ajoute par ailleurs qu’une solution pourrait être trouvée pour Yassine Benhattab, ciblé par de nombreuses écuries en Ligue 2 ainsi que par des clubs portugais et belges. Le mercato est en tout cas loin d’être fini à Nantes, où cela risque de beaucoup bouger d’ici la fin du mois de janvier.
0
Derniers commentaires

OM : L'Equipe critique « l’arbitrage très gentil » pour Marseille

Encore une fois, je l'aurais accordé et je trouve que ça ne va pas dans le sens de l'esprit du jeu. MAIS Les règles sont les règles. La sortie ratée de Rulli est un sauvetage. Un sauvetage ne remets pas un joueur hj en jeu et ne peut pas être considéré comme une action délibérée. Ensuite, Egan-RIley qui est au contact avec EL-Arrabi se jette sur la balle en même temps que le nantais. Le nantais déjà hj, profite de sa position pour jouer le ballon puisqu'il se jette pour la pousser dans le but. Il gène donc le joueur marseillais. Peu importe qu'il la touche ou pas. Il n'y a pas besoin qu'un joueur touche le ballon pour que soit siffler un hj. Tels sont les règles.

OM : L'Equipe critique « l’arbitrage très gentil » pour Marseille

Franchement il y a 2 contacts de marseillais suite à la 1ere tête nantaises et ce sont eux qui mettent le ballon tout seul. Rulli et le défenseur qui pousse la balle dedans sans que le nantais ne la touche et sans que le marseillais ne soit vraiment gêné pour la sortir car la balle est deja presque dedans. Je pense que le but méritait d'être accordé car le nantais n'a rien changé au fait que le ballon rentre (même en se jetant il n'a pas changé le cours des choses)

OM : De Zerbi menacé, ses jours sont comptés ?

En revanche je ne suis pas d'accord avec le schéma tactique que tu décris. Ce que tu dis n'est pas faux mais il y a aussi un autre schéma qu'il utilise, parfois après avoir commencé en 4231. L'OM joue aussi en 5221 avec trois centraux. Le DCD et le DCG se transforment en latéraux en phase de possession et les latéraux montent d'un niveau au milieu pour apporter des solutions et de la densité dans l'axe. C'est pour ça que les équipes contre nous verrouillent l'axe et nous prennent en contre par les cotés d'abord car il y a trop de monde dans l'axe. Et malheureusement quand on se fait prendre la balle et qu'il y'a un contre, il y a un cafouillis dans le repli et on peut se retrouver avec un ailier qui compense une montée trop haute d'un latéral. Et quand il y a deux adversaires du même coté lors du contre, plus personne ne sait quoi faire. Son style de jeu est trop compliqué à assimiler et il aura dû, à mon avis, le mettre en place par étapes. Et s'il l'a fait, bah le message ne passe pas. Je suis d'accord avec toi sur la volonté de jeu: possession, aspiration, récupération haute et explosion à la récupération. Mais ça n'a pas l'air de prendre.... Mais il a raison aussi sur un point, comme on peut perdre autant de duel contre Nantes. Il y a aussi dans les têtes qu'il y n'y a pas ce qu'il faut.

Le PSG reste au Parc, c’est validé pour trois raisons

Mais le PSG préfère sûrement un PARC a 55 000 a PANAME ( emplacement loge vip etc ) que un stade plus 'populaire 'de 80 000 ailleurs .

PSG : Un triple monstre acheté pour 40ME

Pacho été et est une de nos meilleures recrues.Il est tres physique, il anticipe bien, il a beaucoup de présence .Un joueur incontournable

