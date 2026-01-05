L’ASSE attend un coup de pouce de Nantes au mercato

Alors que son entraîneur Eirik Horneland ne s’attend pas à recevoir du renfort, l’AS Saint-Etienne tente d’avancer dans son recrutement. Le club stéphanois travaille sur la piste Moussa Diarra, le défenseur polyvalent du Deportivo Alavés également convoité par le FC Nantes.

Je ne pense pas que ce sera une période de transferts animée, tempérait le Norvégien. Je n’attends pas de nouveaux joueurs cet hiver, le plus important pour nous sera de récupérer les joueurs blessés. On a recruté des joueurs cet été et il faut maintenant les avoir à notre disposition pour cette deuxième partie de saison. » Simple coup de bluff ou déconnexion avec ses dirigeants ? Après le nul concédé au Mans (0-0) samedi, Eirik Horneland a fait une annonce pessimiste sur le mercato de l’AS Saint-Etienne . L’entraîneur des Verts affirmait que l’effectif resterait inchangé. «, tempérait le Norvégien.

Diarra vers un retour en France

Pendant ce temps-là, ses supérieurs travaillent bien sur le recrutement. Le média Africafoot révélait la semaine dernière un intérêt pour Moussa Diarra (25 ans). Le défenseur central ou latéral gauche du Deportivo Alavés manque de temps de jeu en Espagne. On peut même parler d’une mise à l’écart pour l’international malien qui n’a plus joué en Liga depuis le 20 septembre. Ça sent le départ pour l’ancien joueur de Toulouse malgré son contrat jusqu’en 2028. On apprenait cependant que l’AS Saint-Etienne n’était pas seule sur ce dossier.

En plus de Leganés, pensionnaire de deuxième division espagnole, le FC Nantes est aussi sur le coup. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour les Verts dans la mesure où une écurie de Ligue 1, qui tente d’obtenir un prêt, sera forcément plus attractive. Les Stéphanois peuvent quand même espérer puisque nos confrères de But précisent que Moussa Diarra n’est que la troisième option des Canaris. Loin d’être une priorité à Nantes, le défenseur formé au Téfécé pourrait finalement privilégier l’AS Saint-Etienne.