Nantes victime du mercato de l'OM, ça se tend
Johann Lepenant

Nantes victime du mercato de l'OM, ça se tend

FC Nantes20 août , 9:40
parHadrien Rivayrand
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L’OM a pas mal de pistes en tête sur le mercato pour renforcer son effectif. Mais les Phocéens doivent encore vendre, ce qui bloque tout pour le moment.
Alors que la nouvelle saison de Ligue 1 pointe le bout de son nez, l’OM n’a toujours pas recruté le moindre joueur. La faute à d’importantes difficultés financières, qui obligent les pensionnaires du Vélodrome à vendre en priorité. La DNCG et l’UEFA surveillent de près la situation et, si l’Olympique de Marseille ne se conforme pas à leurs attentes, de lourdes sanctions pourraient tomber. La fin de ce mercato estival devrait donc être plus bouillante que jamais à Marseille, aussi bien dans le sens des départs que des arrivées. Le FC Nantes aimerait sans doute que l’OM s’active un peu afin de renflouer ses caisses rapidement. Explications.

Nantes attend que l'OM s'active

Le FC Nantes évoluera en Ligue 2 cette saison et, comme l’OM, les Canaris ont besoin de liquidités. Parmi les joueurs annoncés sur le départ figure Johann Lepenant. L’ancien joueur de l’OL est notamment courtisé par l’OGC Nice, qui voit en lui le parfait remplaçant d’Hicham Boudaoui si ce dernier venait à filer... à Marseille. Foot Mercato indique que Lepenant est considéré comme la perle rare par la direction niçoise en cas de départ de l’Algérien. Tout dépend désormais de l’OM, toujours bloqué pour le moment dans son mercato des arrivées.

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Nice et donc Nantes attendent que quelque chose se passe sur la Canebière pour peaufiner les contours de leur effectif respectif. En attendant, l’Olympique de Marseille doit se projeter sur la réception de Strasbourg, ce vendredi soir en Ligue 1. Bruno Genesio connaîtra sa première au Vélodrome, qui sera plein pour l’occasion et qui attendra que les joueurs phocéens démarrent de la meilleure des manières leur championnat.
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