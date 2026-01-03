ICONSPORT_278574_0465

Nantes veut son meilleur joueur, Brest riposte

Désireux de se renforcer dans le secteur offensif, le FC Nantes rêve d’attirer Romain Del Castillo. Mais le Stade Brestois n’a pas l’intention de lâcher son meilleur joueur et encore moins chez un rival pour le maintien.
Auteur d’un excellent début de saison avec 6 buts et 2 passes décisives en Ligue 1, Romain Del Castillo est l’une des valeurs sûres de notre championnat depuis plusieurs années maintenant. Sous les couleurs du Stade Brestois, l’ailier droit de 29 ans s’épanouit et a trouvé un contexte qui lui est favorable. Sa forme éclatante attire néanmoins les convoitises en ce mercato hivernal. En grande difficulté à l’issue de l’année 2025, le FC Nantes souhaite se renforcer en attaque.
Les Canaris ont identifié Romain Del Castillo comme une cible potentielle, après avoir déjà bouclé la venue de Rémy Cabella en provenance de l’Olympiakos. Mais du côté du SB29, un départ du joueur né à Lyon pour un rival dans la course au maintien n’est pas envisageable une seconde. C’est ce que l’entraîneur brestois Eric Roy a confirmé en conférence de presse avant la réception de l’AJ Auxerre dimanche à 17h15 au stade Francis-le-Blé.

« Il était en jaune ce matin. Il avait des chaussures jaunes et une chasuble jaune. Merde ! Il pourra jouer demain quand même ? » s’est d’abord amusé le coach de Brest avant de poursuivre, plus cash et très direct. « Si Romain est déstabilisé pour aller à Nantes, c’est triste pour nous. Je n’ai pas grand-chose à dire. Si Chelsea l’avait appelé ou le PSG… à la limite je veux bien. Je crois qu’on a un peu plus de points que Nantes aujourd’hui » a rappelé Eric Roy, comme pour fermer la porte au FC Nantes de manière très brutale dans le dossier Romain Del Castillo.
Reste maintenant à connaître la position du joueur, qui pourrait être à l’écoute d’une éventuelle offre venue de la Loire-Atlantique en cas de contrat longue durée et d'un salaire supérieur à ce qu’il perçoit actuellement. Lié à Brest jusqu’en 2027, Del Castillo est en tout cas un élément majeur des Pirates et un départ lors de ce mercato hivernal serait une perte colossale pour Eric Roy.
