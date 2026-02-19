Federico Gatti, la piste surprise de l’OL

La cellule de recrutement cherche la recrue parfaite en défense centrale du côté de la Juventus, où Federico Gatti a de grandes chances de partir en fin de saison.

Très juste en défense centrale cette saison, l’Olympique Lyonnais a fait un pari sur l’avenir en misant sur Noham Kamara cet hiver. Un renfort destiné à progresser dans l’ombre, avant de prendre de la place dans les années à venir. En attendant, l’indétrônable duo composé de Moussa Niakhaté et Clinton Mata enchaine les matchs et est bien parti pour faire toute la saison d’une traite, avec une pause consentie cet hiver pour enchainer avec la Coupe d’Afrique des Nations.

C’est clairement trop juste pour tenir sur la durée, notamment en cas de qualification en Ligue des Champions la saison prochaine. Certes, Ruben Kluivert surprend agréablement après des débuts compliquées, mais le défenseur néerlandais pourrait faire l’objet d’une belle vente étant donnée sa progression, et sa valeur marchande qui grimpe en flèche.

Gatti poussé dehors à la Juventus

C’est pourquoi l’OL regarde du côté de l’Italie, chez un joueur qui a tapé dans l’oeil de la cellule de recrutement. Il s’agit de Federico Gatti, défenseur central droitier qui a connu un parcours discret jusqu’à son explosion avec Frosinone. En 2022, il rejoint ainsi la Juventus dans le cadre d’un transfert à 9 millions d’euros. Depuis, il est régulièrement utilisé avec la barre des 130 matchs en approche chez la Vieille Dame, avec qui il est sous contrat jusqu'en 2030. Il a notamment pris part au fiasco face à Galatasaray cette semaine en Ligue des Champions, où il n’a pas été mis à son avantage.

Le joueur de la Nazionale (6 sélections) est en tout cas ciblé par plusieurs clubs cet été, selon les informations de Nicolo Schira. Si West Ham et Nottingham Forest sont sur les rangs, c’est bien l’OL qui est le club le plus pressant selon le journaliste italien. Une information confirmée ce jeudi matin par Tuttosport, le quotidien sportif de Turin.

Un transfert à la fin de cette saison est donc dans les tuyaux, et la Juventus ne s’y opposera pas pour Federico Gatti, dont la valeur est annoncée à 20 ME. Un sacré investissement pour l’OL, qui devra certes se renforcer en défense, mais prendrait aussi un gros risque avec un élément qui ne fait pas l’unanimité à la Juve. Les tifosis du club du Piémont ont en effet accueilli cette rumeur avec beaucoup de dérision, expliquant dans les grandes lignes qu’ils pourraient l’emmener à Lyon gratuitement tant que cela signifiait qu’il partait du club.