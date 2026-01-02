Nantes tente un transfert osé à Brest

Salut Thibault. Je ne sais pas si tu as lu ma réponse précédente, mais le fait est que je n'ai pas eu de réponse à mon interrogation : "Quelqu'un peut-il m'expliquer ce que ce monsieur a fait ou ce qu'il est et ce qui m'a valu ce déferlement de haine ?" J'ai écrit que je ne connais pas ce monsieur, je ne connais pas ses tendances politiques ou religieuses ou personnelles, je ne connais rien sur lui et j'ai appris son existence quand j'ai lu l'article qui annonçait son décès. Je n'ai simplement pas apprécié le commentaire de reds13 puisqu'il s'agit d'un décès. Veux-tu me répondre, s'il te plaît, vu que tu étais le 1er à "m'agresser" à ce sujet et deux fois en plus ?!!! Merci.
Ceux qui tuent en Europe et même en Afrique, je suis désolé mais ce n'est ni le bouddhistes ni chrétiens ni juifs. Faut arrêter de nier l'évidence. Il y a des dizaines d'attentat déjoués chaque année et la très grande majorité on sait d'où elle vient. Mais là où on ne sera pas d'accord, c'est estimer qu'un bi-national qui dit à longueur d'année " je baise la France " , c'est raciste de vouloir le renvoyer au pays de ses aïeux. Il hait mon pays? Mais s'il avait des vraies couilles, qu'il était honnête avec lui-même, ça ferait très longtemps qu'il serait parti. Oui mais voilà le pays de ses aïeux n'a certainement pas la CMU caf rsa etc etc... Donc perso j'ai aucun problème à dégager un mec qui veut baiser mon pays avec son rsa que toi et moi nous payons pour lui et sa lâcheté. Des étrangers qui veulent venir pour faire avancer mon pays et leur futur, je leur souhaite la bienvenue. Les baiseurs de la France qui caillasse des pompiers, agressent des papys, des femmes, des hommes à 4 contre 1, j'ai aucun état d'âme pour eux. Ils en ont des états d'âme eux quand ils font ce que je viens de te dire???
Ouais peut-être. Mais combien de Drogba ont éclaté très tard dans u un club comme Angers ou Guingamp ?
Bien entendu que cest raciste tu veux envoyer des gens dans un pays où ils ont jamais mis les pieds.. seulement parceque leurs parent ou grand parent y sont née ça s'appelle de la déportation ca... et si le pays en question raisonne comme toi et te renvoie le criminel on fait quoi?? Tu l'envoie sur la lune ou sur Mars ?? Faut arrêter les conneries.. peu importe les origines un criminel reste un criminel point barre et le mal de ce pays nest pas l'immigration.. c'est toujours un faux combat.. le monde sest construit comme ca... de voyage et d'immigration...le problème dans ce monde de mon point de vue personnel ce sont les religions où les gens ne savent pas faire la part des choses et ne tolère pas la différence.. regarde la guerre de 39 45 guerre de religion due au racisme et la suprématie la non tolérance.. pareil pour la guerre des balkans.. la Yougoslavie a éclaté a cause de fanatique religieux qui n'arrivent pas a se supporter.. chretien vs orthodoxe vs musulman , pareil en Afrique , ou en israel ... meme chez les bouddhiste en Birmanie... toutes ces fichus guerre cest a cause des intolérant fanatique racistes suprémaciste et autre pourritures
Au footeux lucide.... Je vais te dire pourquoi j'ai de l'aversion pour cette" gauche". Dans les années 90-2000 qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur l'antisémitisme de Le Pen père. Jamais je n'aurais voté pour lui à cause de ce qu'il a dit justement sur ce détail de l'Histoire ...Et je parie n'importe quoi que t'as dû crier à l'antisémitisme avec lui. Mais qu'avez vous fait depuis le 7 octobre ? Au mieux vous vous êtes couché comme des grosses serpillières, au pire vous brandissez le drapeau de la Palestine, dont le hamas à écrit noir sur blanc dans sa charte qu'ils veulent éradiquer Israël. Bilan : les teuteus dans ton genre à gauche n'êtes ni plus ni moins que les porte drapeau du 21e siècle de l'antisémitisme du père Le Pen !!!!! Y'a pas plus lâche que ça !!! Moi tu vois chuis cohérent : je n'ai jamais voté pour lui à cause de ce" détail de l'histoire " et je ne serai jamais allé avec des antisémites , donc finalement avec des gens comme toi qui l'êtes devenus mais sans vouloir l'admettre... Donc les gens comme toi qui me traitent de faf, raciste, xénophobe etc.... j'en rigole mais tu ne sais même pas comment. Un gauchiste dans ton genre, c'est comme un âne, t'en fais pas un cheval de course mon teuteu. Taxer de faf facho etc, c'est le niveau 0 de la discussion. Je fais exprès de bien nuancer mes propos, je parle bien de bi-nationaux ( donc ce sont des gens qui n'ont pas que la nationalité française, tu comprends ça ? Un enfant de 10 ans comprends ça, je te le dis comme ça )...et malgré ça t'as des jolis crétins dans ton genre qui ne comprennent pas les nuances. Ça c'est ton pb si t'as des carences cognitives, ce n'est pas le mien. Tu devrais écouter des Zohra Bitan, des Amine El Katmi, des Sabrina Medjebeur, des Sonia Mabrouk, ou l'écrivain Boualem Sensal, tu ne pourrai pas les taxer de fachos ou faf vu leurs noms espèce de grosse merde. Pareil pour les 70% de maorais qui ont voté pour le RN alors qu'ils sont musulmans à 99% sur cette île. Pareil pour les autres îles françaises où les créoles ne sont pas forcément blancs de peau, et ont pourtant voté très massivement pour eux. Et tu vois ces gens là te disent la même chose que moi espèce de teuteu toujours pas fini.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
