Nantes : Une catastrophe de plus

FC Nantes30 janv. , 14:00
parAlexis Rose
Lassée par les très mauvais résultats de Nantes depuis de nombreux mois, la Brigade Loire, le principal groupe d’ultras du FCN, a décidé de faire une pause à durée indéterminée.
Plongé dans de sales draps après ses deux défaites contre Nice (1-4) et le Paris FC (1-2), deux concurrents directs dans la lutte pour le maintien en L1, le FC Nantes ne pourra plus compter sur le soutien de ses principaux supporters. En effet, alors que les Canaris sont barragistes, avec deux points d’avance sur les relégables Auxerre et Metz, mais surtout six longueurs de retard sur Le Havre, la Brigade Loire a décidé de suspendre ses activités.

Dimanche dernier, le principal groupe d’ultras nantais avait d’ailleurs quitté le Stade de La Beaujoire bien avant la fin du match contre Nice pour protester par rapport à la triste prestation proposée par les joueurs d’Ahmed Kantari. Fatiguée par la gestion de la famille Kita, qui ne propose pas de projet sportif cohérent aux yeux des supporters, la BL espère toujours que le club sera vendu dans un futur plus ou moins proche. Mais en attendant que les choses bougent (ou pas), la Brigade Loire a décidé de faire une pause.

« Nous reprendrons lorsque nous aurons retrouvé la foi »

« Nous ne pouvions plus, dans l’immédiat, supporter cette perpétuelle humiliation générale, du terrain aux bureaux de la direction. Face à notre incapacité à assurer un soutien digne malgré le score, nous avons donc décidé de le mettre en pause. Parce que nous en avions besoin. Nous gardons notre place en tribune Loire et en parcage, et nous nous regrouperons derrière une banderole exprimant notre état d’esprit. Nous n’exprimons aucune condition pour notre retour, qui pourra se faire dans trois matchs comme dans trois mois. Nous reprendrons lorsque nous aurons retrouvé la foi d’être les meilleurs représentants de ce qu’il reste de l’institution FC Nantes », peut-on lire dans le communiqué de la Brigade Loire, qui restera donc en silencieux lors du déplacement de Nantes à Lorient samedi pour le compte de la 20e journée de L1.
