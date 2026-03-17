Netflix prêt à trahir le PSG avec son documentaire

Depuis des mois, les supporters du PSG attendent que Netflix diffuse un documentaire promis sur le parcours de l'équipe Luis Enrique la saison passée en Ligue des champions. Mais ils risquent d'être très déçus.

Si Canal+ a fait un film de la finale de la Ligue des champions gagnée par le Paris Saint-Germain contre l'Inter, Netflix avait décidé de mettre de gros moyens pour suivre le parcours européen du club de Ligue 1. Nasser Al-Khelaïfi avait confirmé en personne l'existence de cette série sur la saison historique sur le PSG.

Sauf que les mois passent et que Netflix n'a toujours pas communiqué sur ce documentaire, aucune bande-annonce et aucune date n'ayant été officialisées par le diffuseur américain. Sur les réseaux sociaux, certains supporters s'interrogent sur le retard pris pour cette supposée série sur les champions d'Europe en titre. Et à en croire le site L'informé , il se pourrait bien que le projet soit d'ores et déjà enterré.

Netflix et le PSG, ça coince très fort

Journaliste pour le média d'investigation, Noah Moulinet s'est penchée sur ce documentaire de Netflix, et notre consoeur révèle qu'il ne serait pas du tout surprenant que cette série sur le Paris Saint-Germain en Ligue des champions ne sorte finalement jamais. Car le service de streaming a déjà changé une fois de producteur, sans que cela ne débouche sur le moindre documentaire. Et le pessimisme commence à poindre dans ce dossier.

« La série a bien été annoncée en cours de tournage à l’automne dernier, et la société de production américaine Words and pictures, spécialisée dans les documentaires sportifs, a été choisie pour mener le projet. Mais, dans un second temps, Netflix a décidé de mobiliser également une autre boutique de production. Une structure française cette fois : Quad. Après quelque temps, la plateforme aurait toutefois interrompu le travail en cours, et certains proches observateurs évoquent déjà l’abandon pur et simple du doc », précise L'informé.

Le Paris Saint-Germain et Netflix ont cependant indiqué que le dossier suivait son cours, mais reconnaissaient tout de même du retard. A ce rythme-là, on pourrait avoir la saison 2 avant la saison 1.