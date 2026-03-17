Stamford Bridge - Chelsea
Chelsea : Les supporters désertent

Chelsea-PSG : Une décision historique pour remplir le stade

PSG17 mars , 8:40
parClaude Dautel
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L'affiche entre Chelsea et le PSG a bien du mal à remplir Stamford Bridge au point même que les dirigeants des Blues viennent de prendre une décision radicale afin d'éviter les sièges vides.
Les supporters du Paris Saint-Germain seront nombreux mardi soir dans le stade de Chelea pour le match retour de Ligue des champions, puisque ce sont plus de 2.000 fans du PSG qui sont attendus à Londres. La demande a été telle que les champions d'Europe ont même bricolé des offres un peu trop onéreuses, avant de revenir à la réalité. Mais, du côté des Blues, ce n'est pas du tout le cas. Le résultat du match aller a pas mal douché l'enthousiasme, d'autant que samedi l'équipe de Liam Rosenior a perdu en Premier League à domicile contre Newcastle. Alors, les abonnés de Chelsea ont reçu un premier mail afin de leur proposer d'acheter une place supplémentaire, puis un second mail poussant le curseur jusqu'à deux tickets de plus pour le match face au PSG. Un événement rarissime pour un choc de Ligue des champions et cela fait du bruit chez les fans des Blues.
Tenu par des supporters de Chelsea, le compte spécialisé Chelsea VWR (Ndlr : Virtual Waiting Room, la célèbre queue en ligne organisée par les sites de billetterie) constate que les dirigeants du club londonien ont décidé d'ouvrir comme jamais la vente des tickets pour Chelsea-PSG. Et Destination Foot, un excellent compte sur X qui bénévolement donne des conseils pour assister à des matchs à l'étranger, fait le même constat. « Vente supplémentaire pour les membres côté Chelsea. Visiblement le match retour face au PSG peine à remplir (combinaison match en semaine + prix élevé + résultat du match aller) », fait remarquer le compte français. Pour les supporters du Paris SG, la vente des places à 50 euros pour le parcage s'est faite en une minute, et il n'est pas prévu que la tribune des fans parisiens soit agrandie mardi soir même si la demande est énorme. Il est vrai que la proximité entre Paris et Londres en Eurostar permet de faire un rapide aller-retour pour aller à Stamford Bridge.
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OL-Celta : Le Groupama va sonner creux, Lyon s'énerve

ah non non, ce n'est pas ce qui est écrit ou dit, ce qui est dit c'est qu il ne va pas être plein.. Tu connais la nuance ou pas ?? Enfin bon je t'en veux pas hein parce que t'as pas l'air vraiment équipé pour comprendre ce genre de terme....

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Ca c'est clair qu'il force. Ca me gave a le voir forcer autant.

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On attend de Endrick qu'il soit plus clinique, pour l'instant il ne l'est pas du tout.

OL : Endrick le scandalise

demeuré

OL : Endrick le scandalise

c est pour ça que j ai écrit "si"

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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