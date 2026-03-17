Chelsea-PSG : Une décision historique pour remplir le stade

ah non non, ce n'est pas ce qui est écrit ou dit, ce qui est dit c'est qu il ne va pas être plein.. Tu connais la nuance ou pas ?? Enfin bon je t'en veux pas hein parce que t'as pas l'air vraiment équipé pour comprendre ce genre de terme....
Ca c'est clair qu'il force. Ca me gave a le voir forcer autant.
On attend de Endrick qu'il soit plus clinique, pour l'instant il ne l'est pas du tout.
demeuré
c est pour ça que j ai écrit "si"
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|26
|18
|2
|6
|49
|23
|26
|49
|26
|15
|4
|7
|53
|33
|20
|47
|26
|14
|5
|7
|40
|27
|13
|44
|26
|13
|5
|8
|40
|33
|7
|43
|26
|13
|4
|9
|45
|37
|8
|43
|26
|12
|7
|7
|43
|37
|6
|37
|26
|10
|7
|9
|40
|31
|9
|37
|26
|9
|10
|7
|37
|40
|-3
|36
|26
|10
|6
|10
|34
|36
|-2
|34
|26
|9
|7
|10
|37
|32
|5
|32
|26
|9
|5
|12
|23
|32
|-9
|28
|26
|6
|10
|10
|29
|41
|-12
|27
|26
|6
|9
|11
|20
|32
|-12
|27
|26
|7
|6
|13
|32
|48
|-16
|19
|26
|4
|7
|15
|19
|36
|-17
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|26
|3
|4
|19
|25
|60
|-35
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