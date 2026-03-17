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Brésil : Neymar répond à Ancelotti

Mondial 202617 mars , 9:40
parGuillaume Conte
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Carlo Ancelotti a pris la décision de ne pas rappeler Neymar, à deux mois de la liste pour la Coupe du monde. La star du Brésil a interpellé son sélectionneur en retour.
Opéré discrètement cet hiver pour enfin soulager son genou, Neymar a repris le chemin des terrains il y a trois semaines. Quatre matchs disputés depuis, dont trois en entier, avec deux buts et deux passes décisives, l’ancienne star du FC Barcelone et du Paris SG a effectué un retour satisfaisant en championnat du Brésil. Mais pas de quoi convaincre Carlo Ancelotti, pour qui seul un Neymar en forme peut être rappelé avec la Seleçao. Pour les matchs amicaux de prestige contre la France et la Croatie dans quelques jours désormais, le « Mister » a décidé de se passer du meneur de jeu de 34 ans.

Neymar dévoile sa dernière chance

Si cela déchire le coeur des Brésiliens, pour qui Neymar reste une légende qui rêve de disputer une dernière Coupe du monde après des expériences très compliquées lors des précédentes éditions, la logique sportive a parlé. Le « Ney » devra mériter sa place dans les prochaines semaines pour espérer disputer le Mondial en Amérique. Et c’est bien ce qu’a l’intention de faire l’ancien joueur du PSG, qui prend note de cette mise à l’écart, et rappelle à tout le monde qu’il a encore deux mois pour convaincre Carlo Ancelotti et les Brésiliens qu’il peut apporter son talent à la Seleçao.
C’est en ce sens qu’il a décidé de prendre la parole sur ses réseaux. « Je vais en parler, car je ne peux pas mettre ça de côté. Bien sûr, je suis déçu et triste de ne pas avoir été appelé. Mais je reste concentré sur le quotidien, entrainement après entrainement, match après match. Nous allons atteindre notre objectif. Il y a toujours un dernier appel final avec la liste pour la Coupe du monde, et mon rêve est toujours présent. On est ensemble là-dedans », a promis Neymar, qui croit bien évidemment toujours en une apparition au dernier moment dans la liste de Carlo Ancelotti.
Mais si avec la grave blessure de Rodrygo et son retour sur le terrain, le « Ney » n’a toujours pas retrouvé grâce aux yeux de son sélectionneur, sa présence à la Coupe du monde reste donc largement compromise pour le moment. Une tendance qui inquiète au Brésil, Ronaldinho ayant même déclaré que Neymar devait être sélectionné, car il restait meilleur que la plupart des joueurs de l'équipe même sur une jambe.
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OL-Celta : Le Groupama va sonner creux, Lyon s'énerve

ah non non, ce n'est pas ce qui est écrit ou dit, ce qui est dit c'est qu il ne va pas être plein.. Tu connais la nuance ou pas ?? Enfin bon je t'en veux pas hein parce que t'as pas l'air vraiment équipé pour comprendre ce genre de terme....

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Ca c'est clair qu'il force. Ca me gave a le voir forcer autant.

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On attend de Endrick qu'il soit plus clinique, pour l'instant il ne l'est pas du tout.

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demeuré

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c est pour ça que j ai écrit "si"

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