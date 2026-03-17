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OM : Frank McCourt prend les commandes

OM17 mars , 8:00
parGuillaume Conte
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Frank McCourt perd des dizaines de millions d'euros chaque année avec l'OM. L'occasion de faire un coup d'éclat lui est présenté, et il a décidé d'intervenir.
Propriétaire de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt est souvent appelé en urgence pour régler l’ardoise des saisons où le déficit se creuse, ce qui arrive systématiquement depuis son arrivée. L’Américain a déjà plusieurs fois menacé de couper les cordons de la bourse et de laisser le club provençal se débrouiller avec un budget limité, mais sous la pression de Pablo Longoria, le businessman de Boston a toujours craqué. Mais en dépit des mercatos ambitieux, pas de titres en vue, et la qualification pour la Ligue des Champions n’est même pas assurée.
Cette situation provoque un certain agacement chez McCourt, qui va en plus devoir gérer la situation à la tête du club, où Longoria est sur le départ tandis que Mehdi Benatia est en charge jusqu’à la fin de la saison. Résultat, le propriétaire de l’OM a décidé de s’immiscer dans le gros dossier de l’été prochain. Il s’agit du transfert de Mason Greenwood. L’Anglais vient de passer deux saisons à Marseille, et il y a de grandes chances que ce soit la dernière. Il surclasse ses coéquipiers, est le meilleur buteur de la Ligue 1, et ambitionne de rejoindre une équipe capable de viser encore plus haut en Europe.
Une situation bien comprise par l’Atlético de Madrid, qui envisage de mettre 100 millions d’euros sur la table. Et selon la presse espagnole, si cette offre venait à se confirmer cet été, c’est Frank McCourt qui prendrait la décision de vendre ou non l’ailier formé à Manchester United. La dimension financière sera primordiale, sachant que quasiment la moitié du montant de la vente ira chez les Red Devils, en vertu d’une clause lors de son achat. Mais le boss de l’OM a tout de même envie de trancher dans ce dossier qui va inévitablement représenter la plus grosse vente de l’histoire du club. Le record est toujours celui de Michy Batshuayi, qui avait été recruté par Chelsea pour 40 ME en 2016.
Vue son impatience à arrêter de perdre de l’argent avec le club provençal, Frank McCourt ne devrait pas trop tergiverser à donner son feu vert pour une telle vente si une proposition sérieuse et élevée voyait le jour.
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ah non non, ce n'est pas ce qui est écrit ou dit, ce qui est dit c'est qu il ne va pas être plein.. Tu connais la nuance ou pas ?? Enfin bon je t'en veux pas hein parce que t'as pas l'air vraiment équipé pour comprendre ce genre de terme....

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Ca c'est clair qu'il force. Ca me gave a le voir forcer autant.

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On attend de Endrick qu'il soit plus clinique, pour l'instant il ne l'est pas du tout.

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demeuré

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O. Marseille
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4
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5
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Rennes
4326127743376
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372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
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322695122332-9
13
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14
Le Havre
272669112032-12
15
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