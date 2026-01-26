Nantes en crise, Kantari fait un choix radical

Très beau contrôle dans la course sur le premier but. Beau but.
Quel gros bouffon arrogant.
C'est triste d'être obligé d'envoyer des forces de l'ordre pour du foot quand même. C'est lorsqu'on voit ce genre de choses qu'on se dit que l'être humain peut vraiment être con.
arrete d'abuser toi mdr
Ça doit être un baltrinque dans ton genre à coup sûr!!!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|45
|19
|14
|3
|2
|41
|15
|26
|43
|19
|14
|1
|4
|33
|16
|17
|38
|19
|12
|2
|5
|44
|20
|24
|36
|19
|11
|3
|5
|32
|20
|12
|32
|19
|10
|2
|7
|34
|29
|5
|31
|19
|8
|7
|4
|30
|27
|3
|30
|19
|9
|3
|7
|32
|23
|9
|29
|19
|8
|5
|6
|31
|23
|8
|25
|19
|6
|7
|6
|25
|30
|-5
|24
|19
|7
|3
|9
|28
|33
|-5
|23
|19
|6
|5
|8
|20
|25
|-5
|22
|19
|6
|4
|9
|24
|31
|-7
|21
|19
|6
|3
|10
|25
|36
|-11
|20
|19
|5
|5
|9
|24
|32
|-8
|20
|19
|4
|8
|7
|16
|24
|-8
|14
|19
|3
|5
|11
|18
|34
|-16
|12
|19
|3
|3
|13
|14
|29
|-15
|12
|19
|3
|3
|13
|21
|45
|-24
𝗙𝗶𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵. ⌞ 𝟭-𝟰 #fcnogcn