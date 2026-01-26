ICONSPORT_283297_0007

Nantes en crise, Kantari fait un choix radical

FC Nantes26 janv.
parCorentin Facy
La victoire à Marseille le 4 janvier dernier n’aura été qu’une courte embellie pour Nantes, battu lors des deux derniers matchs en Ligue 1. Une mauvaise passe qui fragilise déjà Ahmed Kantari.
Auteur d’un match bluffant contre l’OM au Vélodrome il y a moins d’un mois, le FC Nantes semblait sur le bon chemin. Reboosté par un changement d’entraîneur et par la signature de plusieurs recrues, le club est finalement retombé dans ses travers. En Coupe de France d’abord avec une élimination en prolongations face à Nice puis en championnat. Les Canaris restent sur deux défaites de suite contre le Paris FC et de nouveau contre Nice dimanche après-midi avec une lourde défaite (1-4).
Avec ces deux revers supplémentaires, Nantes reste 16e de Ligue 1 et voit Le Havre actuel 15e s’éloigner (6 points d’écart). Des mauvais résultats qui fragilisent déjà Ahmed Kantari, en poste depuis seulement deux mois puisqu’il a disputé son premier match à la tête du FC Nantes le 12 décembre dernier à Angers (défaite 4-1). Néanmoins, selon l’observateur Emmanuel Merceron, qui suit le club de Loire-Atlantique de près, une démission d’Ahmed Kantari n’est pas à l’ordre du jour. En effet, l’ex-consultant de Ligue1+ « n’aurait pas l’intention de quitter son poste », a-t-il publié sur X. En revanche, la patience de Waldemar Kita pourrait être très courte.

Déjà menacé, Kantari ne démissionnera pas 

« C’est possible » a répondu le spécialiste du FC Nantes à un internaute qui suggérait que le président des Canaris pourrait rapidement changer d’entraîneur. Reste maintenant à voir si la direction nantaise se montrera patiente ou si elle mettra prématurément fin à l’expérience d’Ahmed Kantari sur le banc. C’est en tout cas un calendrier très corsé qui attendent les coéquipiers d’Anthony Lopes avec un déplacement à Lorient la semaine prochaine sur la pelouse d’une équipe en très grande forme. Viendront ensuite deux matchs très compliqués pour Nantes avec la réception de l’Olympique Lyonnais et un déplacement à Monaco. Des matchs qui s’annoncent tous compliqués pour Nantes et qui pourraient installer durablement les Canaris dans la zone rouge.

Loading