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Luis Enrique

PSG : Chelsea rend déjà fou Luis Enrique

PSG17 mars , 9:00
parHadrien Rivayrand
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Le PSG veut finir le travail ce mardi en Ligue des champions sur la pelouse de Chelsea. Et Luis Enrique refuse de se laisser distraire par des questions sur son avenir…
Le Paris Saint-Germain se sait attendu à Stamford Bridge pour le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le club de la capitale disposera d’un avantage de trois buts au coup d’envoi, mais les hommes de Luis Enrique savent qu’ils devront se méfier d’un Chelsea qui n’a rien à perdre.
L’entraîneur espagnol a pu profiter d’une semaine complète de travail pour préparer ses joueurs. L’ancien du Barça reste plus que jamais concentré sur ses objectifs avec les champions d’Europe en titre, et refuse de se laisser polluer par les rumeurs qui l’envoient à Chelsea. En conférence de presse, la question qui fâche n’a d'ailleurs pas manqué de lui être posée.

Luis Enrique ne se laisse pas démonter 

Loin de se laisser démonter, Luis Enrique a en effet répondu cash sur son avenir proche : « J'ai un match très important à jouer mardi. Je ne comprends pas ce que vous dites et je m'en fiche. Ce n'est pas important, je suis l'entraîneur du PSG et je suis très heureux d'entraîner ce grand club. »

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À noter que Luis Enrique pourrait même prolonger son contrat avec le club de la capitale jusqu’en juin 2030. L’Espagnol n’a pas l’intention de se laisser déstabiliser à l’approche d’un grand match européen. Mais tout porte à croire que les rumeurs l’envoyant en Premier League ne vont pas s’arrêter de sitôt.
Outre Chelsea, Manchester United est également un admirateur de longue date du natif de Gijón. En attendant, Luis Enrique garde toute son attention sur le PSG et veut tout mettre en œuvre pour remporter une nouvelle Ligue des champions avec les pensionnaires du Parc des Princes.
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OL-Celta : Le Groupama va sonner creux, Lyon s'énerve

ah non non, ce n'est pas ce qui est écrit ou dit, ce qui est dit c'est qu il ne va pas être plein.. Tu connais la nuance ou pas ?? Enfin bon je t'en veux pas hein parce que t'as pas l'air vraiment équipé pour comprendre ce genre de terme....

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Ca c'est clair qu'il force. Ca me gave a le voir forcer autant.

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On attend de Endrick qu'il soit plus clinique, pour l'instant il ne l'est pas du tout.

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demeuré

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c est pour ça que j ai écrit "si"

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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