PSG : Chelsea rend déjà fou Luis Enrique

Le PSG veut finir le travail ce mardi en Ligue des champions sur la pelouse de Chelsea. Et Luis Enrique refuse de se laisser distraire par des questions sur son avenir…

Le Paris Saint-Germain se sait attendu à Stamford Bridge pour le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le club de la capitale disposera d’un avantage de trois buts au coup d’envoi, mais les hommes de Luis Enrique savent qu’ils devront se méfier d’un Chelsea qui n’a rien à perdre.

L’entraîneur espagnol a pu profiter d’une semaine complète de travail pour préparer ses joueurs. L’ancien du Barça reste plus que jamais concentré sur ses objectifs avec les champions d’Europe en titre, et refuse de se laisser polluer par les rumeurs qui l’envoient à Chelsea. En conférence de presse, la question qui fâche n’a d'ailleurs pas manqué de lui être posée.

Luis Enrique ne se laisse pas démonter

Loin de se laisser démonter, Luis Enrique a en effet répondu cash sur son avenir proche : « J'ai un match très important à jouer mardi. Je ne comprends pas ce que vous dites et je m'en fiche. Ce n'est pas important, je suis l'entraîneur du PSG et je suis très heureux d'entraîner ce grand club. »

À noter que Luis Enrique pourrait même prolonger son contrat avec le club de la capitale jusqu’en juin 2030. L’Espagnol n’a pas l’intention de se laisser déstabiliser à l’approche d’un grand match européen. Mais tout porte à croire que les rumeurs l’envoyant en Premier League ne vont pas s’arrêter de sitôt.

Outre Chelsea, Manchester United est également un admirateur de longue date du natif de Gijón. En attendant, Luis Enrique garde toute son attention sur le PSG et veut tout mettre en œuvre pour remporter une nouvelle Ligue des champions avec les pensionnaires du Parc des Princes.