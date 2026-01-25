L1 : Nice coule Nantes et retrouve le sourire

9e journée de Ligue 1

La Beaujoire

Nice bat Nantes : 4 buts à 1

But pour Nantes : Mohamed (45e+2)

Buts pour Nice : Cho (16e et 29e), Diop (40e) et Louchet (90e+3)

Nice s’est facilement imposé face au FC Nantes ce dimanche à la Beaujoire. Les Aiglons enchaînent un deuxième succès consécutif après leur victoire obtenue en milieu de semaine en Ligue Europa. Au classement, Nice occupe la 13e place avec 21 points, tandis que les Canaris sont 16es avec 14 points.