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Paris Sportifs : Un pari sans risque pour empocher 172 euros

Paris Sportifs16 mars , 15:15
parredaction
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Le PSG a marqué les esprits la semaine dernière en s’imposant 5-2 face à Chelsea, en 1/8e de finale aller de la Ligue des Champions.
Le PSG va désormais devoir faire mieux que tenir au match retour, et Luis Enrique va encore pouvoir s’appuyer sur son attaque de feu pour cela. Et vous aussi, car avec notre partenaire Winamax, vous pouvez miser en toute tranquillité sur le PSG ou n’importe quel pari de votre choix, en raison d’une offre immanquable pour ceux qui veulent découvrir le monde des paris sportifs sans prendre de risque.
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Mon pauvre ...antisémite !! Pour moi rn et lfi pareil des merdes racistes !!!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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