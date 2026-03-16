Paris Sportifs : Un pari sans risque pour empocher 172 euros

Le PSG a marqué les esprits la semaine dernière en s’imposant 5-2 face à Chelsea, en 1/8e de finale aller de la Ligue des Champions.

Le PSG va désormais devoir faire mieux que tenir au match retour, et Luis Enrique va encore pouvoir s’appuyer sur son attaque de feu pour cela. Et vous aussi, car avec notre partenaire Winamax, vous pouvez miser en toute tranquillité sur le PSG ou n’importe quel pari de votre choix, en raison d’une offre immanquable pour ceux qui veulent découvrir le monde des paris sportifs sans prendre de risque.

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Pour ce match retour entre Chelsea et le PSG, des centaines de paris sont disponibles. Il est possible ainsi de combiner le pari indiquant une victoire de Paris à Stamford Bridge, avec un match où les deux équipes marqueront au moins un but. Les cotes s'additionnent et cela donne une cote finale de 3,45. En cas de mise de 50 euros, cela peut déboucher sur un gain de 172,50 euros. Une mise importante certes, mais qui se retrouvera sur votre compte bancaire si ce premier pari n'est pas gagnant. Winamax vous rembourse intégralement le montant de votre mise. En cash.

Des centaines de paris sportifs, sur le score exact, les buteurs, le score à la mi-temps ou l’équipe qui marquera le premier but, sont possibles avec Winamax sur ce match et toutes les rencontres de football des jours à venir.

Les cotes sont soumises à variation et peuvent évoluer.

N'oubliez pas. « Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) ».