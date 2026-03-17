OL : Endrick le scandalise

L’OL n’a pu faire mieux qu’un match nul ce dimanche sur la pelouse du Havre en Ligue 1. Les Gones marquent le pas, tout comme Endrick…

L’ Olympique Lyonnais reste dans le top 4 de la Ligue 1, mais la situation pourrait rapidement évoluer. Les hommes de Paulo Fonseca peinent ces dernières semaines à prendre des points en championnat. Face à une concurrence intense, les Gones pourraient bientôt perdre leur place dans la course à la Ligue des champions.

Rien n’est encore joué, mais certaines individualités sont déjà sommées de se remettre au niveau, à commencer par Endrick. Face au Havre, le Brésilien n’a pas été inspiré et s’est montré beaucoup trop individualiste pour aider ses coéquipiers. Ce n’est pas François Clerc qui dira le contraire.

Endrick, plus grave que prévu ?

Sur l’antenne de RMC, l’ancien défenseur de l’OL a livré un avis très clair sur Endrick, qu’il invite à être plus altruiste :

« Pas déçu, mais il n’a pas réussi à faire la différence au Havre. Il peut faire mieux. (…) Je ne suis pas déçu de son apport, mais il peut élever son niveau. On peut lui reprocher de jouer un peu trop perso, ce qui le rend prévisible pour les adversaires. Il force trop. Il a besoin de jouer avec les autres, de combiner et de varier son jeu pour créer davantage de danger, plutôt que de tenter trop souvent la frappe. Ce n’est pas assez efficace. »

L’OL n’aura pas trop le temps de cogiter, puisqu'une rencontre cruciale se profile déjà. Jeudi, les Gones affronteront le Celta Vigo en huitième de finale retour de la Ligue Europa. Lors du match aller, les Rhodaniens avaient obtenu un match nul 1-1 grâce à… Endrick. Le joueur prêté par le Real Madrid devrait encore une fois avoir son mot à dire pour aider l’OL à atteindre ses ambitions.