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Endrick

OL : Endrick le scandalise

OL17 mars , 10:00
parHadrien Rivayrand
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L’OL n’a pu faire mieux qu’un match nul ce dimanche sur la pelouse du Havre en Ligue 1. Les Gones marquent le pas, tout comme Endrick…
L’Olympique Lyonnais reste dans le top 4 de la Ligue 1, mais la situation pourrait rapidement évoluer. Les hommes de Paulo Fonseca peinent ces dernières semaines à prendre des points en championnat. Face à une concurrence intense, les Gones pourraient bientôt perdre leur place dans la course à la Ligue des champions.
Rien n’est encore joué, mais certaines individualités sont déjà sommées de se remettre au niveau, à commencer par Endrick. Face au Havre, le Brésilien n’a pas été inspiré et s’est montré beaucoup trop individualiste pour aider ses coéquipiers. Ce n’est pas François Clerc qui dira le contraire.

Endrick, plus grave que prévu ?

Sur l’antenne de RMC, l’ancien défenseur de l’OL a livré un avis très clair sur Endrick, qu’il invite à être plus altruiste :
« Pas déçu, mais il n’a pas réussi à faire la différence au Havre. Il peut faire mieux. (…) Je ne suis pas déçu de son apport, mais il peut élever son niveau. On peut lui reprocher de jouer un peu trop perso, ce qui le rend prévisible pour les adversaires. Il force trop. Il a besoin de jouer avec les autres, de combiner et de varier son jeu pour créer davantage de danger, plutôt que de tenter trop souvent la frappe. Ce n’est pas assez efficace. »

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L’OL n’aura pas trop le temps de cogiter, puisqu'une rencontre cruciale se profile déjà. Jeudi, les Gones affronteront le Celta Vigo en huitième de finale retour de la Ligue Europa. Lors du match aller, les Rhodaniens avaient obtenu un match nul 1-1 grâce à… Endrick. Le joueur prêté par le Real Madrid devrait encore une fois avoir son mot à dire pour aider l’OL à atteindre ses ambitions.
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Euhhhhh.... Non je dis rien

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ah non non, ce n'est pas ce qui est écrit ou dit, ce qui est dit c'est qu il ne va pas être plein.. Tu connais la nuance ou pas ?? Enfin bon je t'en veux pas hein parce que t'as pas l'air vraiment équipé pour comprendre ce genre de terme....

OL : Endrick le scandalise

Ca c'est clair qu'il force. Ca me gave a le voir forcer autant.

OL : Endrick le scandalise

On attend de Endrick qu'il soit plus clinique, pour l'instant il ne l'est pas du tout.

OL : Endrick le scandalise

demeuré

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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