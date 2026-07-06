Accord PSG-Akliouche, Monaco répond à Luis Campos

Actuellement avec l'équipe de France aux États-Unis, Maghnes Akliouche va probablement être l'un des premiers renforts du PSG lors du mercato. Le joueur de Monaco a donné son accord à Paris, et Monaco accepte de négocier.

Les contacts entre le Paris Saint-Germain et Maghnes Akliouche ne sont pas nouveaux, mais selon Fabrice Hawkins, les choses s'accélèrent subitement dans ce premier dossier chaud du mercato parisien. Le journaliste de RMC, spécialiste du mercato, annonce en effet que l'ailier international français de 24 ans a trouvé un accord avec les doubles champions d'Europe où il devrait s'engager jusqu'en 2031 lorsque l'AS Monaco et Paris se seront entendus.

Du côté de la Principauté, qui vient d'officialiser la signature de Filipe Luis comme entraîneur , on ne souhaite pas s'opposer au départ de Maghnes Akliouche, et des négociations sont donc en cours avec le PSG afin de parvenir à un accord financier raisonnable entre les deux clubs. Selon Transfermarkt, le natif de Tremblay-en-France a une valeur estimée à 50 millions d'euros, et c'est probablement autour de cette somme que se finalisera le transfert.

Akliouche veut signer au PSG

Luis Enrique apprécie énormément Maghnes Akliouche, et il a pu le constater cette saison, notamment lors des deux confrontations de son équipe face à Monaco en Ligue des champions. Et l'entraîneur du Paris Saint-Germain a donc demandé à Luis Campos de boucler le dossier de l'ailier droit de 24 ans le plus rapidement possible. Même s'il n'a joué que sept minutes avec l'équipe de France lors du Mondial 2026, c'était contre l'Irak, Akliouche était l'un des joueurs les plus convoités dans l'effectif monégasque. Et l'annonce de cet accord intervient au moment même où le départ de Kang-in Lee vers l'Atlético de Madrid paraît désormais imminent.

D'autres clubs, notamment de Premier League, ont également pris des renseignements sur Maghnes Akliouche, mais ce dernier est clairement déterminé à signer avec le Paris Saint-Germain malgré une concurrence qui sera totale. L'entraîneur du PSG a cependant dû rassurer le jeune attaquant de Monaco concernant son possible temps de jeu s'il rejoint la capitale. Mais pas au point de lui garantir une place de titulaire, Luis Enrique n'étant pas de ce genre.