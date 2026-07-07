Un joueur de Ligue 2 pour 10 ME, l’OM est sur le coup

Il faut surveiller l'état de Mendes sinon bien sûr que c'est une bonne nouvelle pour le PSG de récupérer 3 éléments indispensable pour éventuellement jouer la grosse échéance de la Supercoupe d'Europe
Il n'a pas juste envie de jouer il a clairement pris la grosse tête alors qu'il a encore une progression a faire avant de prétendre à une place de titulaire chez un grand club.
On l'a pris parce que soit Taglia, soit Abner vont partir. une doublure en sommes.
Étrange une telle différence de niveau alors que les USA ont été performant contrairement aux belges très au ralenti
Euh non, pas tous. ;)
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