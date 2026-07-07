Un joueur de Ligue 2 pour 10 ME, l’OM est sur le coup

A la recherche d'un bon plan pour lancer son mercato, l'OM continue de regarder du coin de l'oeil Louis Leroux, qui voit l'AS Monaco freiner sur son recrutement.

Très limité dans son recrutement, l’Olympique de Marseille regarde tout de même ce qui peut être fait pour améliorer son équipe. Des ventes vont forcément arriver et permettre ensuite de passer au recrutement. L’idée est d’aller chercher quelques coups malins, à l’instar de ce qu’a pu faire l’OL l’été dernier. Des sommes moyennes pour des transferts avec des joueurs assez peu connus, encore jeunes et qui possèdent une marge de progression intéressante.

Selon plusieurs comptes suivant l’actualité de l’OM, l’intérêt du club provençal pour Louis Leroux n’a pas baissé. L’international espoirs français n’a que 20 ans, mais il vient de connaitre deux saisons en Ligue 1 , avec la descente de son club en Ligue 2 désormais. L’OM le suivait l’été dernier, mais n’avait pas pu passer à l’action devant la gourmandise de Waldemar Kita. Cet été, il est désormais disponible pour un montant de 10 ME. Et le patron du FC Nantes ne négociera pas en dessous de cette somme, étant prêt à garder le gaucher dans son effectif si jamais il ne parvient pas à bien le vendre.

L'AS Monaco laisse l'OM sur le dossier Leroux

Selon L’Equipe, l’AS Monaco était aussi intéressée par son profil, mais cela fait un mois que le club de la Principauté laisse trainer le dossier. Une aubaine pour l’OM, qui possède encore le temps de passer à l’action dans ce dossier. Mais surtout, Louis Leroux peut rendre bien des services à Bruno Genesio. Il peut jouer arrière gauche, dans le couloir gauche ou même en milieu de terrain axial. En plus de cela, son sens du but lui a permis de scorer trois fois en 39 apparitions, malgré un positionnement défensif.