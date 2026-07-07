Infantino dégouté sur le but de l’Egypte, la vidéo qui fait scandale

parceque tu l'affirmes ca serait vrai? Et rémi t'es le mec qui se plante tout le temps ! tu peux me citer une étude médicale ou scientifique qui explique que c'est impossible pour un sportif de haut niveau de performé à 39ans? Rigolo lol
Un sportif de haut niveau à 39 ans ? Imposssible ! Mdr En 98... les Français avaient des crampes et ils étaient bien fatigués. Tu n'as qu'à revoir les matchs. D'ailleurs... je ne me souvient pas qu'il y ait eu un joueur de 39 ans dans cet équipe de France. Mdr
"D'ailleurs... la répétition de courses est impossible à répéter quand tu as déjà un match de deux heures dans les jambes tel que celui contre le Cap-Vert. Tu peux te renseigner !... et tu verra que physiologiquement... sans dopage... tu ne peux pas." Mais biensur c'est impossible meme si plein d'athletes le font, comme les marathoniens... mais rémi a décreter que c'est impossible lol Tu vis vraiment dans ton monde et prend jamais en compte les explications des grand ! Opta t'a expliqué que messi est le joueur qui court le moins de la coupe du monde lol Allez continue à délirer ! monsieur est désormais aussi spécialistes sur le physique des sportifs mdr
Rémi tu avais une dispense de sport depuis tes 7 ans jusqu'à la fin de ta courte scolarité! Qu'est ce que tu y connais en sport et en course !!!!
D'accord Rémi, c'est logique ce que tu dis, des sportifs de très haut niveau ne peuvent pas enchainer deux matchs tous les 3 ou 4 jours !! C'est pourtant ce qu'ils font toute l'année en club lol Donc selon la logique de rémi, Les joueurs de l'edf en 98 étaient de gros dopés, puisqu'après le match contre l'italie qui a finit au pénalty, ca ne les a empeché de courir comme des lapins 3 jours après SI rémi décide que c'est impossible c'est que ca doit l'etre mdr
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😂 he can’t beat the allegations #FIFA_world_cup #Argentina #Egypt #football Messi | Argentina | Infantino | FIFA26 | WorldCup #trending.
MIRAR COMO REACCIONA INFANTINO AL SEGUNDO DE EGIPTO JAJAJAJAJAJAJAJAJA
FIFA IS CORRUPT, That was penalty for foul on salah, ofcourse infantino's darling Messi was playing so why would they give fouls. Left is foul btw and right isn't somehow. World cup is so rigged....