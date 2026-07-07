Infantino dégouté sur le but de l’Egypte, la vidéo qui fait scandale

L'Argentine est passée encore de justesse face à l'Egypte avec un finish à suspense. Le coeur du président de la FIFA bat clairement pour la formation de Lionel Messi.

Dans un match à rebondissements, l’Egypte s’est inclinée contre l’Argentine sur le score de 3-2, après avoir pourtant mené 2-0 jusqu’à un quart d’heure de la fin. La formation de Lionel Messi, encore une fois ultra-décisif, a eu chaud. Et visiblement, Gianni Infantino aussi. Des images diffusées par la télévision marocaine le montre deux fois dépité. Quand Lionel Messi manque son pénalty en début de match, et quand l’Egypte marque le deuxième but qui aurait pu éliminer l’Argentine.

Le président de la FIFA, déjà décrié pour son manque d’impartialité, ne va pas gagner en popularité avec ces images, alors que de nombreux supporters s’étonnent des décisions arbitrales qui tournent toujours en faveur des champions du monde. En 2022, l’Argentine avait obtenu un record de cinq pénaltys, ce qui avait fait naitre des paranoïas et des accusations. Et sur ce match face à l’Egypte, si le but de l’Egypte a été annulé pour une faute au préalable, certains estiment que Mohamed Salah s’est bien fait taper la jambe dans la surface de réparation au départ du but victorieux d’Enzo Fernandez. Un vaste débat mais une chose est certaine, le président de la FIFA a visiblement choisi son camp dans les matchs où l’Argentine est engagée.