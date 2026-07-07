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Suisse - Colombie : les compos (22h sur BeIN 1 et M6)

Mondial 202607 juil. , 20:40
parGuillaume Conte
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Suisse : Kobel - Zakaria, Elvedi, Akanji, Ricardo Rodríguez - Freuler, Jashari, Xhaka, Rieder - Dan Ndoye, Embolo
Colombie : Camilo Vargas - Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Lucumí, Mojica - Lerma, Puerta, Jhon Arias, James Rodríguez - Luís Diaz, Luis Suárez.
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Derniers commentaires

Le miracle argentin, merci Messi

Hilton 43ans abruti fini !! Et tu viens nous expliquer que c'est impossible alors que plein de joueurs l'ont fait !! T'es vraiment trop con ! l'organisme en charge des stats du foot explique que messi passe son temps à marcher... et toi tu comprends tjr pas ! qu'est ce que tu peux etre con

PSG : La Juve se moque encore de Paris pour Kolo Muani

Entièrement d'accord avec la Juve vous surpayer des tocards et vous croyez les refourguer aux autres à 1 prix vraiment débile

Le miracle argentin, merci Messi

mais c'est à toi d'aller te renseigner rémi l'inculte... Un préparateur sportif pourra t'expliquer qu'un sportif après 40ans peut bien répéter les efforts, notamment d'endurance tant que ca demande pas trop d'explosivité ! Tu fais expres d'etre con à ce point? Y'a eu plein de sportifs de haut niveau qui ont continué leur carrière a plus de 40ans et tu viens nous expliquer que c'est impossible mdr

La LFP dit non à l'OL, la Ligue 1 a gagné

qsg a fait jurisprudence et cela est honteux débile et malhonnête

Le miracle argentin, merci Messi

A la frite : Le Football... ce n'est pas du marathon. Mdr Et je te rappelle que Messi a 39 ans. ^^

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