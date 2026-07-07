Suisse - Colombie : les compos (22h sur BeIN 1 et M6)

Le miracle argentin, merci Messi

Hilton 43ans abruti fini !! Et tu viens nous expliquer que c'est impossible alors que plein de joueurs l'ont fait !! T'es vraiment trop con ! l'organisme en charge des stats du foot explique que messi passe son temps à marcher... et toi tu comprends tjr pas ! qu'est ce que tu peux etre con