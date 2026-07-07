Suisse - Colombie : les compos (22h sur BeIN 1 et M6)

Hilton 43ans abruti fini !! Et tu viens nous expliquer que c'est impossible alors que plein de joueurs l'ont fait !! T'es vraiment trop con ! l'organisme en charge des stats du foot explique que messi passe son temps à marcher... et toi tu comprends tjr pas ! qu'est ce que tu peux etre con
Entièrement d'accord avec la Juve vous surpayer des tocards et vous croyez les refourguer aux autres à 1 prix vraiment débile
mais c'est à toi d'aller te renseigner rémi l'inculte... Un préparateur sportif pourra t'expliquer qu'un sportif après 40ans peut bien répéter les efforts, notamment d'endurance tant que ca demande pas trop d'explosivité ! Tu fais expres d'etre con à ce point? Y'a eu plein de sportifs de haut niveau qui ont continué leur carrière a plus de 40ans et tu viens nous expliquer que c'est impossible mdr
qsg a fait jurisprudence et cela est honteux débile et malhonnête
A la frite : Le Football... ce n'est pas du marathon. Mdr Et je te rappelle que Messi a 39 ans. ^^
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