Mercato : Monaco offre 15 ME pour Abline, Nantes refuse

Courtisé par de nombreux clubs depuis plus d’un an, Matthis Abline est dans le viseur de l’AS Monaco, qui a formulé une première offre de 15 ME, repoussée par la direction du FC Nantes.

Le dossier Matthis Abline sera l’un des plus chauds du mercato. L’été dernier, l’attaquant nantais se trouvait déjà dans le viseur du Paris FC, qui avait soumis une offre de 25 ME à Nantes , ou de Wolverhampton, qui avait fini par monter à 30 ME sans faire craquer Waldemar Kita, qui en demandait 50 ME. Mais lors du prochain marché des transferts, le président des Canaris ne pourra pas retenir Abline trop longtemps, surtout que son club devrait descendre en Ligue 2 à l’issue d’une saison plus que galère… Et un premier club intéressé a déjà dégainé en vue de l’été prochain. En effet, selon les informations de L’Equipe , Monaco essaye de devancer la concurrence en passant déjà à l’offensive avec une première offre.

Monaco fait une offre de 15 ME à Nantes pour Abline

« Les dirigeants de l'ASM ont récemment concrétisé leur intérêt par une offre écrite, de l'ordre de 15 millions d'euros, auxquels s'ajoutent des bonus de 5 M€ supplémentaires. Elle a été repoussée par la direction nantaise, qui en demanderait deux fois plus (40 M€) pour son meilleur joueur offensif sous contrat jusqu'en juin 2028 », peut-on lire dans les colonnes du quotidien sportif français, qui avoue donc que Kita veut toujours un joli chèque pour Abline. Pourtant, l’attaquant de 23 ans ne réalise pas une grande saison, avec seulement 5 buts et 4 passes décisives en 29 matchs de L1. Malgré tout, l’ancien international Espoirs français dispose d’un profil à part qui correspond bien au projet monégasque.

Abline, un profil idéal pour l’attaque de l’ASM ?

Souvent très bon contre le club du Rocher, l’un de ses adversaires préférés avec 3 buts au compteur depuis son arrivée à Nantes, Abline est suivi par la cellule de recrutement azuréenne depuis l’été dernier. Et que ce soit avec ou sans qualification européenne, Monaco étant actuellement 7e, le club de la Principauté veut faire venir Abline le plus vite possible. D’autant plus que l’ASM pourrait perdre plusieurs titulaires, comme Akliouche, Balogun ou Golovine, l’été prochain. La venue d’Abline pourrait permettre de renforcer un secteur offensif qui sera dans le besoin pour relancer une nouvelle dynamique après un exercice pour le moins compliqué du côté de Louis-II.