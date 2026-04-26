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Mercato : Monaco offre 15 ME pour Abline, Nantes refuse

Mercato26 avr. , 21:00
parAlexis Rose
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Courtisé par de nombreux clubs depuis plus d’un an, Matthis Abline est dans le viseur de l’AS Monaco, qui a formulé une première offre de 15 ME, repoussée par la direction du FC Nantes.
Le dossier Matthis Abline sera l’un des plus chauds du mercato. L’été dernier, l’attaquant nantais se trouvait déjà dans le viseur du Paris FC, qui avait soumis une offre de 25 ME à Nantes, ou de Wolverhampton, qui avait fini par monter à 30 ME sans faire craquer Waldemar Kita, qui en demandait 50 ME. Mais lors du prochain marché des transferts, le président des Canaris ne pourra pas retenir Abline trop longtemps, surtout que son club devrait descendre en Ligue 2 à l’issue d’une saison plus que galère… Et un premier club intéressé a déjà dégainé en vue de l’été prochain. En effet, selon les informations de L’Equipe, Monaco essaye de devancer la concurrence en passant déjà à l’offensive avec une première offre.

Monaco fait une offre de 15 ME à Nantes pour Abline

« Les dirigeants de l'ASM ont récemment concrétisé leur intérêt par une offre écrite, de l'ordre de 15 millions d'euros, auxquels s'ajoutent des bonus de 5 M€ supplémentaires. Elle a été repoussée par la direction nantaise, qui en demanderait deux fois plus (40 M€) pour son meilleur joueur offensif sous contrat jusqu'en juin 2028 », peut-on lire dans les colonnes du quotidien sportif français, qui avoue donc que Kita veut toujours un joli chèque pour Abline. Pourtant, l’attaquant de 23 ans ne réalise pas une grande saison, avec seulement 5 buts et 4 passes décisives en 29 matchs de L1. Malgré tout, l’ancien international Espoirs français dispose d’un profil à part qui correspond bien au projet monégasque.

Abline, un profil idéal pour l’attaque de l’ASM ?

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Souvent très bon contre le club du Rocher, l’un de ses adversaires préférés avec 3 buts au compteur depuis son arrivée à Nantes, Abline est suivi par la cellule de recrutement azuréenne depuis l’été dernier. Et que ce soit avec ou sans qualification européenne, Monaco étant actuellement 7e, le club de la Principauté veut faire venir Abline le plus vite possible. D’autant plus que l’ASM pourrait perdre plusieurs titulaires, comme Akliouche, Balogun ou Golovine, l’été prochain. La venue d’Abline pourrait permettre de renforcer un secteur offensif qui sera dans le besoin pour relancer une nouvelle dynamique après un exercice pour le moins compliqué du côté de Louis-II.
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Derniers commentaires

OM : Beye met Greenwood sur le banc et s’explique

Qu'est ce que cest faible Nice .. si ils gagnent c’est que ca pue l'erreur de l'OM. Les Olympiens vont devoir gagner en efficacité par contre car ils ont le jeu a leur compte et les occasions.

OM : Beye met Greenwood sur le banc et s’explique

Non c'est faux, si un joueur est vraiment on le sort de la feuille direct, la c est le médecin du club qui décide qui ordonne a l entraîneur de faire sortir de la feuille de match ,

OM : Beye met Greenwood sur le banc et s’explique

Il peut très bien ne pas etre a 100% et tu le fais rentrer a la 70eme car tu sais qu'il peut pas démarrer a cause de l'intensité dun début de match et des défenseurs qui sont trop frais.

OM : Beye met Greenwood sur le banc et s’explique

Si il étais blessé il serait pas sur la feuille de match, et tu verras que en seconde période il va rentrer

OM : Beye met Greenwood sur le banc et s’explique

Le truc c’est que si il a vraiment une gêne faut pas prendre de risque et le garder pour les derniers matchs. Sans compter que c’est peut etre le joueur le plus bankable et que si il se blesse gravement avant la fin de saison cela peut compromettre les plans de la direction.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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