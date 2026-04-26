Mercato : Monaco offre 15 ME pour Abline, Nantes refuse

Qu'est ce que cest faible Nice .. si ils gagnent c’est que ca pue l'erreur de l'OM. Les Olympiens vont devoir gagner en efficacité par contre car ils ont le jeu a leur compte et les occasions.
Non c'est faux, si un joueur est vraiment on le sort de la feuille direct, la c est le médecin du club qui décide qui ordonne a l entraîneur de faire sortir de la feuille de match ,
Il peut très bien ne pas etre a 100% et tu le fais rentrer a la 70eme car tu sais qu'il peut pas démarrer a cause de l'intensité dun début de match et des défenseurs qui sont trop frais.
Si il étais blessé il serait pas sur la feuille de match, et tu verras que en seconde période il va rentrer
Le truc c’est que si il a vraiment une gêne faut pas prendre de risque et le garder pour les derniers matchs. Sans compter que c’est peut etre le joueur le plus bankable et que si il se blesse gravement avant la fin de saison cela peut compromettre les plans de la direction.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|69
|30
|22
|3
|5
|68
|25
|43
|63
|30
|20
|3
|7
|60
|32
|28
|57
|31
|17
|6
|8
|50
|34
|16
|57
|31
|17
|6
|8
|48
|32
|16
|56
|31
|16
|8
|7
|54
|42
|12
|52
|30
|16
|4
|10
|58
|40
|18
|51
|31
|15
|6
|10
|54
|47
|7
|46
|30
|13
|7
|10
|49
|39
|10
|41
|31
|10
|11
|10
|42
|47
|-5
|38
|31
|10
|8
|13
|43
|44
|-1
|38
|30
|10
|8
|12
|41
|47
|-6
|38
|31
|9
|11
|11
|40
|47
|-7
|34
|31
|9
|7
|15
|26
|43
|-17
|31
|31
|6
|13
|12
|29
|42
|-13
|29
|30
|7
|8
|15
|34
|56
|-22
|25
|31
|5
|10
|16
|27
|42
|-15
|20
|31
|4
|8
|19
|26
|51
|-25
|16
|31
|3
|7
|21
|31
|70
|-39
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INFO L'ÉQUIPE. Monaco a formulé une première approche de 15 millions d'euros (+5 M€ de bonus) pour Matthis Abline. Nantes en espère plus pour son attaquant, qui avait été très sollicité l'été dernier. ➡️ l.lequipe.fr/nee