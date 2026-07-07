L’Egypte annonce que le Mondial est truqué, l'Argentine sera championne

Ce n'est pas plutôt "sait parents" ?😂
Quel est l'arbitre qui s'occupait de la VAR ? 😏 C'est Isaak Bashevkin (arbitre Norvégien) qui était à la VAR. La FIFA a bien fait les choses en mettant 3 arbitres Français (Un arbitre central et deux arbitres de touche) et deux arbitres Norvégiens (un à la VAR, l'autre 4ème arbitre). Mais... l'Equipe de France aura moins de chance avec 5 arbitres Argentins désignés. Ils vont s'occuper de tout. ^^
Merci au Maroc pour c est image , maintenant on sait que la FIFA est pro Argentine
Mais non... arrêtez !!!.... on va dire que vous êtes des complotistes ! Mdr
🤣🤣🤣15m. Pour un super buteur,non mais la foot 01 faut arrêter la connerie
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Loading
Mostafa Ziko: "Congratulations to Argentina on the World Cup; the tournament was rigged, they didn't need anything else." "The referee was unfair, unfair, unfair, unfair."