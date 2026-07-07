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L’Egypte annonce que le Mondial est truqué, l'Argentine sera championne

Mondial 202607 juil. , 21:00
parGuillaume Conte
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Grosses accusations dans la foulée du match perdu par l'Egypte contre l'Argentine, avec l'arbitrage remis sérieusement en question par les Pharaons. 
L’Egypte a de quoi rager après sa défaite contre l’Argentine, alors qu’elle avait le match en main et menait 2-0. Mais la magie de Lionel Messi a fait la différence pour permettre à l’Albicesleste de s’imposer 3-2. Mais selon les Pharaons, il n’y a pas que le talent de Lionel Messi qu’il faut mettre en avant. L’arbitrage de M. Letexier, qui a eu beaucoup de décisions litigieuses à prendre, a fait péter un plomb aux Egyptiens, qui auraient notamment voulu qu’une faute sur Mohamed Salah soit sanctionné à l’origine du troisième but argentin. 
Grand homme de cette rencontre côté égyptien, Mostafa Ziko a tenu des propos très durs à l’encontre de l’arbitrage mais aussi de tout le tournoi qui est mis en scène pour que Lionel Messi et l’Argentine soient champions du monde selon lui. « Bravo à l’Argentine pour leur titre de champion du monde. Le tournoi est truqué, ils n’ont pas besoin d’autre chose. L’arbitrage a été d’une telle injustice. Dès le début du match, il a cherché à casser notre jeu, nous a fait des remontrances sans rien dire aux autres. Nous ne pouvions rien dire, eux faisaient ce qu’ils voulaient. L’arbitrage a été d'une telle injustice, il gâche le travail d’une nation entière pour faire gagner l’Argentine. Grâce à Dieu, c’est nous qui avons réellement gagner ce match », a fait savoir l’attaquant égyptien.
Les déclarations d’après-match à la suite d’une rencontre aussi animée sont forcément toujours à prendre avec des pincettes, mais il est rare de voir de telles accusations être prononcées. Le soutien indéfectible de Gianni Infantino à l’Argentine de Lionel Messi, et ses passe-droits pour favoriser l’Amérique de Donald Trump, ne vont pas aider à ôter les soupçons sur une compétition plus politisée que jamais. 

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OM : Kebbal successeur de Greenwood, c'est validé

Ce n'est pas plutôt "sait parents" ?😂

Infantino dégouté sur le but de l’Egypte, la vidéo qui fait scandale

Quel est l'arbitre qui s'occupait de la VAR ? 😏 C'est Isaak Bashevkin (arbitre Norvégien) qui était à la VAR. La FIFA a bien fait les choses en mettant 3 arbitres Français (Un arbitre central et deux arbitres de touche) et deux arbitres Norvégiens (un à la VAR, l'autre 4ème arbitre). Mais... l'Equipe de France aura moins de chance avec 5 arbitres Argentins désignés. Ils vont s'occuper de tout. ^^

Infantino dégouté sur le but de l’Egypte, la vidéo qui fait scandale

Merci au Maroc pour c est image , maintenant on sait que la FIFA est pro Argentine

Infantino dégouté sur le but de l’Egypte, la vidéo qui fait scandale

Mais non... arrêtez !!!.... on va dire que vous êtes des complotistes ! Mdr

15 millions pour son buteur, l'OL va frapper fort

🤣🤣🤣15m. Pour un super buteur,non mais la foot 01 faut arrêter la connerie

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