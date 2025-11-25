Nantes recrute un joker en urgence

ICONSPORT_276055_0087

Avec une seule victoire lors des neuf derniers matchs de Ligue 1, Nantes est dans une situation difficile et le mercato hivernal pourrait être l’occasion pour Waldemar Kita de renforcer l’effectif de Luis Castro.
Battu par Metz puis accroché par Le Havre et Lorient lors des trois dernières journées de Ligue 1, le FC Nantes s’enlise au fond du classement. Les Canaris sont à la porte de la zone rouge, à la 15e place à égalité de points avec Metz, actuel 17e. Une situation préoccupante pour Luis Castro, qui doit notamment composer avec certaines absences très préjudiciables. Celle de Francis Coquelin l’est tout particulièrement. Nommé capitaine du FC Nantes en début de saison, l’ancien milieu de terrain de Villarreal ou encore d’Arsenal a disputé seulement 4 matchs en 2025-2026 avant de se blesser à l’ischio.
Une absence qui pèse et qui devrait forcer les dirigeants nantais à recruter au milieu de terrain lors du mercato de janvier. A en croire les informations du site Live Foot, l’état-major du FC Nantes est déjà au travail pour dénicher la perle rare au mercato afin de renforcer le milieu de terrain des Canaris. Un besoin d’autant plus urgent que Louis Leroux, capable d’évoluer en tant que latéral gauche mais aussi au milieu de terrain lors de certains matchs, est également blessé.

Une terrible hécatombe pour le pensionnaire de La Beaujoire, qui souhaite par conséquent recruter un vrai taulier au milieu de terrain cet hiver. Une recrue qui va néanmoins coûter de l’argent alors que Nantes n’a dépensé que 4 millions d’euros l’été dernier. L’argent récolté lors du précédent mercato, avec 40 millions d’euros de ventes au total, pourrait néanmoins permettre au clan Kita d’offrir au moins une recrue à son entraîneur cet hiver. Luis Castro l’espère car l’ancien technicien de Dunkerque doit certainement trouver son effectif un peu court en ce début de saison au vu des résultats très décevants du FC Nantes.
