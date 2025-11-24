ICONSPORT_272071_0172
Anthony Lopes

Des arbitres experts en football, l'idée géniale de Nantes

FC Nantes24 nov. , 17:30
Eric Bethsy
Malgré le match nul arraché contre Lorient (1-1) dimanche, les Nantais n’ont pas été tendres avec l’arbitre Ruddy Buquet. Les coéquipiers d’Anthony Lopes s’estiment lésés sur le but inscrit par les Merlus.
Nouvelle polémique arbitrale en Ligue 1. Cette fois, le scandale concerne le match entre Nantes et Lorient dimanche. Sur un centre de Bamo Meïté, le défenseur central nantais Chidozie Awaziem a dévié le ballon dans sa propre cage. L’attaquant des Merlus Sambou Soumano était en position de hors-jeu mais l’arbitre Ruddy Buquet, appelé pour visionner les images, a estimé que le Lorientais ne faisait pas action de jeu. De quoi provoquer la colère d’Anthony Lopes, sanctionné d’un carton jaune pour contestation, et toujours remonté en zone mixte.
« J’ai envie de mettre en avant la décision de monsieur Buquet sur le but de Lorient, a commenté le gardien de Nantes. Je trouve ça assez incompréhensible de valider un but pareil. Maintenant, qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? Sur la situation, le joueur est clairement hors-jeu. Il dit qu’il ne fait pas action de jeu, mais bien sûr que si, parce qu’il n’y a qu’en jouant au football qu’on peut savoir que le joueur fait action de jeu, sinon "Chido" ne tacle pas et moi je ne vais pas à l’encontre du joueur. Derrière il arrive ce qui arrive, mais je ne comprends pas. »
Une erreur flagrante
- Anthony Lopes
« Même si, au pire des cas, il juge que le joueur ne fait pas action de jeu, je pense qu’il y a un sacré gros coup de coude sévère sur Matthis (Abline) quelques secondes avant. Mais je n’ai même pas envie de parler du coup de coude parce que, pour moi, c’est une erreur flagrante. Donc maintenant, on ne va pas pleurer, mais je pense qu’il y a des choses qui doivent être faites, et très rapidement, parce qu’il ne faut pas oublier qu’ils sont aussi acteurs du jeu », a réclamé l’ancien portier de l’Olympique Lyonnais, quand même obligé d'admettre que ce fait de jeu n'explique pas à lui seul la nouvelle contre-performance des Canaris.

Ligue 1

23 novembre 2025 à 17:15
Nantes
Collins Awaziem90'
1
1
Match terminé
Lorient
Collins Awaziem45'(og)
Chronologie
Composition
Statistiques
But
90
C. Collins Awaziem
NantesNantes
Remplacement
90
ENTRE
N. Adjei
LorientLorient
SORT
A. Meité
LorientLorient
Remplacement
81
ENTRE
A. Camara
NantesNantes
SORT
D. Assoumani
NantesNantes
Carton jaune
76
D. Yongwa Ngameni
LorientLorient
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Derniers commentaires

OL : Daniel Riolo voit un problème gigantesque à Lyon

Sacré Rémi...

L'OM prolonge un énorme contrat jusqu'en 2028

Saadé (CMA-CGM), ce flibustier qui avec ses petites camarades armateurs (Maersk, MSC, etc) s'est entendu pour gonfler les prix artificiellement (fois 10) pendant le COVID et cela a eu pour conséquences de faire couler des dizaines de boîtes et a la CMA de s'enrichir de manière exponentielle au point qu'ils ont pu racheter La Provence, CEVA, devenir sponsor de l'OM, etc. Alors que cette boîte avait été soutenu a bout de bras par l'Etat... On pourrait se dire que ces milliards de profits ont rapportes des milliards a l'Etat en impôts... Mais pas du tout car la France n'a pas touché un rond de ses mégas profits: Alors que les entreprises sont assujetties à l'impôt sur les sociétés, qui représente 25% des bénéfices, les armateurs, eux, paient la taxe au tonnage : une taxe forfaitaire, qui s'applique uniquement sur le poids des navires, sans tenir compte du volume ou de la valeur des marchandises transportées Bref une boîte détestable où en plus le management est tyrannique pour connaître 4 a 5 personnes y bossant ou y ayant bossé...

OM : « Greenwood n’a rien à faire dans ce club », L’Equipe du Soir fait polémique

Greewood il lui reste encore 4 ans de contrat, il est intransferable pour le moment

Mercato raté, le Paris FC va tout recommencer

Le classement n'est toujours pas bon. Rennes (différence de buts +5) est 6ème et l'OL (+3) est 7ème. Metz (-16) est 17ème, derrière Nantes (-7) et Lorient (-12).

L'OM prolonge un énorme contrat jusqu'en 2028

Le futur propriétaire de L OM, mais il veulent encore rien dire

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

