Des arbitres experts en football, l'idée géniale de Nantes

Malgré le match nul arraché contre Lorient (1-1) dimanche, les Nantais n’ont pas été tendres avec l’arbitre Ruddy Buquet. Les coéquipiers d’Anthony Lopes s’estiment lésés sur le but inscrit par les Merlus.

Nouvelle polémique arbitrale en Ligue 1. Cette fois, le scandale concerne le match entre Nantes et Lorient dimanche. Sur un centre de Bamo Meïté, le défenseur central nantais Chidozie Awaziem a dévié le ballon dans sa propre cage. L’attaquant des Merlus Sambou Soumano était en position de hors-jeu mais l’arbitre Ruddy Buquet, appelé pour visionner les images, a estimé que le Lorientais ne faisait pas action de jeu. De quoi provoquer la colère d’Anthony Lopes, sanctionné d’un carton jaune pour contestation, et toujours remonté en zone mixte.

« J’ai envie de mettre en avant la décision de monsieur Buquet sur le but de Lorient, a commenté le gardien de Nantes. Je trouve ça assez incompréhensible de valider un but pareil. Maintenant, qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? Sur la situation, le joueur est clairement hors-jeu. Il dit qu’il ne fait pas action de jeu, mais bien sûr que si, parce qu’il n’y a qu’en jouant au football qu’on peut savoir que le joueur fait action de jeu, sinon "Chido" ne tacle pas et moi je ne vais pas à l’encontre du joueur. Derrière il arrive ce qui arrive, mais je ne comprends pas. »

Une erreur flagrante - Anthony Lopes

« Même si, au pire des cas, il juge que le joueur ne fait pas action de jeu, je pense qu’il y a un sacré gros coup de coude sévère sur Matthis (Abline) quelques secondes avant. Mais je n’ai même pas envie de parler du coup de coude parce que, pour moi, c’est une erreur flagrante. Donc maintenant, on ne va pas pleurer, mais je pense qu’il y a des choses qui doivent être faites, et très rapidement, parce qu’il ne faut pas oublier qu’ils sont aussi acteurs du jeu », a réclamé l’ancien portier de l’Olympique Lyonnais, quand même obligé d'admettre que ce fait de jeu n'explique pas à lui seul la nouvelle contre-performance des Canaris.