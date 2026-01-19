Nantes prend peur, la piste Aboukhlal abandonnée

Très actif durant ce mercato hivernal, Nantes va certainement accélérer encore un peu plus après la défaite concédée face au Paris FC dimanche (1-2). En quête d’un renfort en attaque, les Canaris ont toutefois peu de chances de miser sur Zakaria Aboukhlal.

L’embellie n’a pas duré au FC Nantes. Deux semaines après leur éclatante victoire à Marseille lors de la 17e journée, les Canaris sont retombés dans leurs travers contre le Paris FC, dimanche à La Beaujoire. Battu par le promu francilien (1-2), Nantes est 16e de Ligue 1 avec seulement 2 points d’avance sur les deux derniers. La situation est grave pour Ahmed Kantari et la direction, qui va certainement vouloir accélérer en cette fin de mercato pour continuer à renforcer l’équipe après les signatures déjà actées de Sissoko, Cabella, Ganago et Machado.

Depuis plusieurs semaines, les dirigeants nantais sont à la recherche d’un renfort au poste d’ailier droit. Le nom de Zakaria Aboukhlal a été évoqué avec insistance, mais cette piste a pris du plomb dans l’aile ce week-end. Et pour cause, l’ancien joueur de Toulouse est sorti blessé avec le Torino lors du déplacement à Rome dimanche (0-2). Pour l’heure, la nature de cette blessure n’a pas encore été révélée par le club italien. Mais il y a désormais fort à parier que les Nantais ne prennent pas le risque de miser sur un joueur en délicatesse avec son physique alors qu’Ahmed Kantari a besoin d’un joueur toute suite opérationnel pour aider Nantes à décrocher son maintien le plus vite possible.

Une piste définitivement refermée ?

« L’incertitude autour de l’état physique d’Aboukhlal pourrait définitivement refroidir l’intérêt nantais ou du moins pousser le FC Nantes à se tourner vers d’autres options offensives pour combler ses besoins immédiats » confirme à ce propos nos confrères de But. A moins d’une très grosse surprise, Zakaria Aboukhlal ne sera donc pas le renfort tant attendu par les supporters du FC Nantes lors de ce mois de janvier. Une issue qui n’attristera pas tous les supporters des Canaris, dont une grande partie n’était pas vraiment favorable à l’arrivée de l’ex-attaquant marocain de Toulouse, dont le nom a été associé à quelques polémiques extra-sportives par le passé.