L1 : Le Paris FC fait le coup parfait à Nantes

18e journée de Ligue 1

La Beaujoire

Le Paris FC bat le FC Nantes : 2 buts à 1

But pour Nantes : Abline (50e)

Buts pour le Paris FC : Kebbal (6e) et Koleosho (78e)

Ce dimanche en Ligue 1, le Paris FC a réalisé une très belle opération en allant s’imposer face au FC Nantes à la Beaujoire. Le club de la capitale prend ainsi ses distances avec la zone rouge.

Le Paris FC voulait confirmer son succès en Coupe de France contre le PSG en se déplaçant à Nantes ce dimanche. Le club de la capitale savait en plus que cet affrontement face à un concurrent direct pour le maintien avait une importance de taille. Les pensionnaires de Jean-Bouin ont très bien entamé la rencontre, ouvrant rapidement le score grâce à Ilan Kebbal. Quelques instants plus tard, le PFC pensait doubler la mise, mais son but a été refusé pour une faute préalable sur un défenseur nantais. De quoi relancer les Canaris, qui égaliseront à la 50ᵉ minute grâce à l’inévitable Matthis Abline.