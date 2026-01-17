Nantes : La vérité éclate sur cette piste très sexy du mercato

En manque de temps de jeu à Krasnodar depuis son départ de l’AJ Auxerre l’été dernier, Gaëtan Perrin a de fortes chances de revenir en France dans les semaines à venir… mais pas à Nantes.

Auteur de 10 buts et 11 passes décisives avec l’AJ Auxerre la saison dernière, Gaëtan Perrin ne connaît pas la même réussite en Russie. Le milieu offensif de 29 ans est rarement titulaire à Krasnodar, où il totalise seulement 1 but et 3 passes décisives depuis le début de la saison. Sous contrat avec le club russe jusqu’en juin 2028, Gaëtan Perrin envisage déjà de partir. Un prêt en Ligue 1 est évoqué depuis plusieurs jours et les destinations possibles ne manquent pas. Nantes, l’AJA et même l’AS Monaco ont été évoqués.

On ignore pour l’instant où le natif de Lyon tentera de relancer sa carrière mais une chose est quasiment actée, ce ne sera pas à Nantes. C’est en tout cas l’information lâchée par David Phelippeau, journaliste pour Ouest-France et spécialiste des Canaris. « Il n’en a une nouvelle fois jamais été question » explique notre confrère, mettant définitivement un stop à la piste Gaëtan Perrin pour le FC Nantes.

Gaëtan Perrin ne signera pas à Nantes

C’est bien dommage pour Ahmed Kantari, qui aurait sans doute apprécié de voir débarquer l’ailier droit passé par l’Olympique Lyonnais en ce mois de janvier. Avec un tel renfort, nul doute que Nantes aurait trouvé le joueur qui lui manque à ce poste. Il semble que pour l’instant, Zakaria Aboukhlal représente toujours la piste numéro 1 du FC Nantes pour se renforcer en attaque. Un dossier qui est néanmoins très long à se décanter puisque, même si le Marocain passé par Toulouse est d’accord pour rejoindre la Loire-Atlantique, aucun accord n’a pour l’instant été trouvé entre Nantes et le Torino.