Nantes : Le futur entraîneur n'a pas eu d'appel de Kita

Nantes : Le futur entraîneur n'a pas eu d'appel de Kita

FC Nantes17 août , 14:00
parClaude Dautel
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Deux défaites en Ligue 2 et il y a déjà le feu à Nantes. Mécontent du travail de Michel Der Zakarian, Waldemar Kita veut déjà le virer et a trouvé un remplaçant. Reste à le contacter quand même.
Le propriétaire du FC Nantes bat tous les records en matière d'entraîneurs depuis quelques saisons, et il apparaît presque acquis désormais que Michel Der Zakarian sera le premier coach viré de la saison 2026-2027. Après seulement deux rencontres en Ligue 2, les Canaris sont déjà dans le dur, et pour les Kita, la signature de MDZ est considérée comme une grossière erreur. Pour remplacer ce dernier, les dirigeants nantais ont d'abord pensé à Antoine Kombouaré, mais ce dernier n'aurait pas donné suite. L'ancien entraîneur du Paris FC, limogé au coeur de l'été, souhaite se reposer un peu avant de reprendre un club. Exit donc Antoine Kombouaré, c'est désormais Grégory Poirier qui serait sur les tablettes nantaises. Sacha Tavolieri, journaliste spécialiste, a annoncé dimanche que Nantes voulait Grégory Poirier, qui n'a pas prolongé en fin de saison avec le Red Star.

Grégory Poirier n'a rien vu venir de Nantes

Sur le papier, Grégory Poirier a le profil de l'entraîneur qu'il faut pour le FC Nantes, sauf que l'on avait déjà dit cela avec Luis Castro l'été dernier et on sait comment cela s'est terminé entre le technicien portugais et les Canaris. Agé de 44 ans, Grégory Poirier a l'avantage d'être totalement libre, mais visiblement à cette heure il n'a toujours pas été contacté par Waldemar et Franck Kita. C'est ce que précise David Phelippeau, journaliste pour Ouest-France ce lundi midi. « Je ne dis pas que s’ils virent Michel ça ne sera pas lui… hier en tout cas pas de discussion », a précisé notre confrère, qui calme donc le jeu. Du côté du FC Nantes, qui prépare la réception de Rodez le week-end prochain, c'est évidemment le silence radio absolu depuis vendredi et la défaite à Laval.

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mdr un crack alors qu'il n'a rien prouvé.

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Ce serait l'idéal, le faire venir pour cirer le banc... ce serait dommage pour lui et le club

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tout le monde quitte le navire strasbourgeois. ca sent la L2 l'an prochain

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