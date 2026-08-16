Gregory Poirier

FCN : Kita a trouvé un nouvel entraîneur, ce n’est pas Kombouaré

FC Nantes16 août , 20:33
parAlexis Rose
2
Ajouter comme source préférée sur Google
Suite à un début de saison catastrophique en Ligue 2, le FC Nantes pourrait déjà changer d'entraîneur sachant que Michel Der Zakarian est sur la sellette. Grégory Poirier est pressenti pour le remplacer à très court terme.
Que ce soit en L1 ou en L2, le FC Nantes continue d’animer le football français. De retour en Ligue 2, après avoir passé plus de dix ans dans l’Elite, le club jaune et vert vit un véritable cauchemar depuis le début de la saison… Dernier du classement avec zéro point, le FCN est la seule équipe de L2 qui n’a pas encore débloqué son compteur. Ce qui fait tâche pour un club qui devait jouer la montée, mais qui vient de perdre contre le Red Star (0-1) et Laval (1-2). Autant dire que la crise est déjà là chez les Canaris, et Michel Der Zakarian pourrait servir de premier fusible. En grand danger, le coach qui a fait remonter Nantes à deux reprises semble effectivement se diriger vers la sortie. Et son remplaçant pourrait bien être Grégory Poirier.

« Grégory Poirier est pressenti pour prendre les commandes »

En effet, selon Sacha Tavolieri, l’ancien coach de Red Star figure en pole position pour récupérer le banc de touche du FCN dans les jours à venir. « Réunion aujourd’hui entre Waldemar Kita et son fils Franck Kita. Un changement d’entraîneur se profile au FC Nantes : Grégory Poirier est pressenti pour prendre les commandes. Franck Kita reconnaît une erreur de casting concernant le choix du coach actuel, ainsi qu’un manque de compréhension de la part des joueurs envers ses méthodes. Le changement pourrait intervenir rapidement », a expliqué le journaliste sur son compte X. Quelques heures après la rumeur d’un nouveau retour d’Antoine Kombouaré, cette piste Grégory Poirier dispose de sérieux soutiens en interne.

Lire aussi

Nantes : Kita appelle Kombouaré pour remplacer Der ZakarianNantes : Kita appelle Kombouaré pour remplacer Der Zakarian

Poirier, une piste intéressante pour Nantes

Libre depuis son départ du Red Star l’été dernier, le coach passé par le monde amateur sort d’une saison aboutie avec une quatrième place en L2 et une élimination en play-off face à Rodez. Capable de faire de bonnes choses, que ce soit en termes de résultats ou de jeu, avec très peu d’argent, l’entraîneur de 43 ans connaît parfaitement les contraintes et les spécificités du nouveau championnat de Nantes. Poirier a aussi l’avantage d’être représenté par l’agence Unique France, qui dispose de ses entrées dans la famille Kita, sachant que Killian Corredor, Mathieu Cafaro ou Louis Leroux ont les mêmes agents. Reste maintenant à savoir si ce premier changement de coach de la saison à Nantes aura lieu ou pas avant le match déjà crucial face à Rodez samedi prochain.

Lire aussi

Nantes : Der Zakarian viré, Kita déjà prêt à craquerNantes : Der Zakarian viré, Kita déjà prêt à craquer
Articles Recommandés
Lens Realise Lexploit Contre Le Psg Et Remporte Le Trophee Des Champions
Ligue 1

Lens réalise l'exploit contre le PSG et remporte le Trophée des Champions

Enzo Maresca
Premier League

Humilié par Arsenal, Man City appelle Lille en panique

Rcl Psg Antonio Prend Rouge Leca Attaque Larbitre
Lens

RCL-PSG : Antonio prend rouge, Leca attaque l'arbitre

Sidibe
Le Mans

L’OM se fait doubler par Le Mans au mercato

Fil Info

16 août , 22:41
Lens réalise l'exploit contre le PSG et remporte le Trophée des Champions
16 août , 22:30
Humilié par Arsenal, Man City appelle Lille en panique
16 août , 22:05
RCL-PSG : Antonio prend rouge, Leca attaque l'arbitre
16 août , 22:00
L’OM se fait doubler par Le Mans au mercato
16 août , 21:30
Rennes attend une offre à 35 ME, le mercato bouleversé
16 août , 21:00
L'OM a une nouvelle idée mercato, elle est surprenante
16 août , 20:15
Le PSG pousse Barcola dehors avant Lens
16 août , 20:00
Le PSG oublie son stade à un milliard d'euros
16 août , 19:55
Lens - PSG : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Derniers commentaires

RCL-PSG : Antonio prend rouge, Leca attaque l'arbitre

Les deux cartons rouges sont mérités. Cela a été un match parfois dur et sans retenue. Lens a gagné mais l'arbitre aurait pu laissé l'avantage sur le deuxième but lensois.

Lens réalise l'exploit contre le PSG et remporte le Trophée des Champions

Et le PSG ne produit pas un beau jeu développé par une équipe depuis 2 ans ?

Lens réalise l'exploit contre le PSG et remporte le Trophée des Champions

Non le football triomphe souvent, Lens, Celta Vigo, Manchester United, Nantes en coupe de France etc...

Lens réalise l'exploit contre le PSG et remporte le Trophée des Champions

Bon match des 2 équipes(surtout la seconde pour Lens). Le PSG monte en puissance petit à petit. Va falloir compter sur Lens cette saison en championnat.

Lens réalise l'exploit contre le PSG et remporte le Trophée des Champions

Lens a remporté le match face au PSG à 10 contre 11... et tu arrives à tenir de tels propos ? Mdr

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading