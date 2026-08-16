FCN : Kita a trouvé un nouvel entraîneur, ce n’est pas Kombouaré

Suite à un début de saison catastrophique en Ligue 2, le FC Nantes pourrait déjà changer d'entraîneur sachant que Michel Der Zakarian est sur la sellette. Grégory Poirier est pressenti pour le remplacer à très court terme.

Que ce soit en L1 ou en L2, le FC Nantes continue d’animer le football français. De retour en Ligue 2, après avoir passé plus de dix ans dans l’Elite, le club jaune et vert vit un véritable cauchemar depuis le début de la saison… Dernier du classement avec zéro point, le FCN est la seule équipe de L2 qui n’a pas encore débloqué son compteur. Ce qui fait tâche pour un club qui devait jouer la montée, mais qui vient de perdre contre le Red Star (0-1) et Laval (1-2). Autant dire que la crise est déjà là chez les Canaris, et Michel Der Zakarian pourrait servir de premier fusible. En grand danger, le coach qui a fait remonter Nantes à deux reprises semble effectivement se diriger vers la sortie. Et son remplaçant pourrait bien être Grégory Poirier.

« Grégory Poirier est pressenti pour prendre les commandes »

En effet, selon Sacha Tavolieri, l’ancien coach de Red Star figure en pole position pour récupérer le banc de touche du FCN dans les jours à venir. « Réunion aujourd’hui entre Waldemar Kita et son fils Franck Kita. Un changement d’entraîneur se profile au FC Nantes : Grégory Poirier est pressenti pour prendre les commandes. Franck Kita reconnaît une erreur de casting concernant le choix du coach actuel, ainsi qu’un manque de compréhension de la part des joueurs envers ses méthodes. Le changement pourrait intervenir rapidement », a expliqué le journaliste sur son compte X. Quelques heures après la rumeur d’un nouveau retour d’Antoine Kombouaré, cette piste Grégory Poirier dispose de sérieux soutiens en interne.

Lire aussi Nantes : Kita appelle Kombouaré pour remplacer Der Zakarian

Poirier, une piste intéressante pour Nantes

Libre depuis son départ du Red Star l’été dernier, le coach passé par le monde amateur sort d’une saison aboutie avec une quatrième place en L2 et une élimination en play-off face à Rodez. Capable de faire de bonnes choses, que ce soit en termes de résultats ou de jeu, avec très peu d’argent, l’entraîneur de 43 ans connaît parfaitement les contraintes et les spécificités du nouveau championnat de Nantes. Poirier a aussi l’avantage d’être représenté par l’agence Unique France, qui dispose de ses entrées dans la famille Kita, sachant que Killian Corredor, Mathieu Cafaro ou Louis Leroux ont les mêmes agents. Reste maintenant à savoir si ce premier changement de coach de la saison à Nantes aura lieu ou pas avant le match déjà crucial face à Rodez samedi prochain.