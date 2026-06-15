Nantes : Il veut partir, Kita le retient de force

Le FC Nantes souhaite être un candidat sérieux à la remontée en Ligue 1 la saison prochaine. Cela passera notamment par un mercato estival réussi.

Nantes , l’heure est désormais au bilan après une saison plus que chaotique. Relégués en Ligue 2, les Canaris vont connaître de nombreux changements lors de l’intersaison. Des décisions importantes devront être prises. Le club dispose de plusieurs joueurs à forte valeur marchande, comme Tylel Tati et Matthis Abline. Johann Lepenant fait également partie des éléments les plus talentueux de l’effectif et ne manquera pas de sollicitations dans les prochaines semaines pour continuer sa carrière au plus haut niveau. Pour autant, le FC Nantes n’entend pas le brader.

Lepenant vendu, ce n'est pas si simple

Selon les informations d’Emmanuel Merceron, les pensionnaires de La Beaujoire ne comptent en effet pas laisser partir facilement l’ancien joueur de l’OL. Le club souhaite surtout obtenir une belle indemnité en cas de départ. Waldemar Kita espérerait notamment entre 7 et 8 millions d’euros pour céder Johann Lepenant. En Ligue 1, deux clubs sont intéressés par son profil : le FC Lorient et le Toulouse FC. Reste à savoir s’ils pourront formuler une telle offre et ainsi convaincre Nantes.

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Le départ de Johann Lepenant reste donc une possibilité, mais pas une certitude à l'heure actuelle. Le milieu de terrain pourrait très bien évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. La pression sera de nouveau importante pour un FC Nantes qui devra faire face à une forte concurrence dans le championnat. Le début de saison sera déterminant, et les résultats dépendront en grande partie des choix effectués lors du mercato estival. Michel Der Zakarian va reprendre les rênes de l’équipe et aura son mot à dire sur le recrutement comme sur les départs, même s’il est conscient de la réalité financière difficile du club.