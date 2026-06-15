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Johann Lepenant

Nantes : Il veut partir, Kita le retient de force

FC Nantes15 juin , 11:30
parHadrien Rivayrand
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Le FC Nantes souhaite être un candidat sérieux à la remontée en Ligue 1 la saison prochaine. Cela passera notamment par un mercato estival réussi.
À Nantes, l’heure est désormais au bilan après une saison plus que chaotique. Relégués en Ligue 2, les Canaris vont connaître de nombreux changements lors de l’intersaison. Des décisions importantes devront être prises. Le club dispose de plusieurs joueurs à forte valeur marchande, comme Tylel Tati et Matthis Abline. Johann Lepenant fait également partie des éléments les plus talentueux de l’effectif et ne manquera pas de sollicitations dans les prochaines semaines pour continuer sa carrière au plus haut niveau. Pour autant, le FC Nantes n’entend pas le brader.

Lepenant vendu, ce n'est pas si simple 

Selon les informations d’Emmanuel Merceron, les pensionnaires de La Beaujoire ne comptent en effet pas laisser partir facilement l’ancien joueur de l’OL. Le club souhaite surtout obtenir une belle indemnité en cas de départ. Waldemar Kita espérerait notamment entre 7 et 8 millions d’euros pour céder Johann Lepenant. En Ligue 1, deux clubs sont intéressés par son profil : le FC Lorient et le Toulouse FC. Reste à savoir s’ils pourront formuler une telle offre et ainsi convaincre Nantes.

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Le départ de Johann Lepenant reste donc une possibilité, mais pas une certitude à l'heure actuelle. Le milieu de terrain pourrait très bien évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. La pression sera de nouveau importante pour un FC Nantes qui devra faire face à une forte concurrence dans le championnat. Le début de saison sera déterminant, et les résultats dépendront en grande partie des choix effectués lors du mercato estival. Michel Der Zakarian va reprendre les rênes de l’équipe et aura son mot à dire sur le recrutement comme sur les départs, même s’il est conscient de la réalité financière difficile du club.
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Il parle d'Hervé Renard. Mais bon... j'espère que la Fédé Tunisienne ne fera pas la connerie de remplacer l'actuel sélectionneur en pleine Coupe du Monde.

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Beye est bientôt libre et ca serait bien pour lui la Tunisie

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Bien sûr... qu'il faut laisser le sélectionneur en place continuer son boulot. Le changer en pleine Coupe du Monde... ce serait une énorme catastrophe pour le Football Tunisien.

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Mais city ils sont passé par la et ca se refuse pas au yeux de cherki, un salaire triplé, une commission pour son agent triplé, et cherki quand il a vue ca il a vite demandé un bon de sortie

L'OL tient son premier renfort du mercato, c'est un coup parfait

Ouhh le Lyonnais....dur d'être VERT de rage ?! Et désolé de pas connaître ce type....Mais dis moi, tu n'as pas sorti ce meme commentaire à ce lyonnais qui ne le connaît pas non plus...trou du cul

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