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Waldemar Kita

Le FC Nantes bientôt vendu ? Waldemar Kita en rigole

FC Nantes11 juin , 21:30
parAlexis Rose
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Redescendu en Ligue 2 à l’issue d’une dernière saison complètement catastrophique, le FC Nantes pourrait changer de propriétaire dans les prochains mois… si Waldemar Kita le veut vraiment.
Présent dans l'Élite du football français depuis 2013, le FC Nantes a connu la troisième descente de son histoire en Ligue 2 à l’issue d’un dernier exercice plus que compliqué. Avant-dernier du championnat, le club jaune et vert n’a jamais réussi à trouver la bonne dynamique, que ce soit avec Luis Castro, Ahmed Kantari ou même Vahid Halilhodzic. Suite à de mauvais résultats, et à force de tourner autour de la zone rouge chaque saison depuis sa victoire en Coupe de France en 2022, le FCN a logiquement pris l'ascenseur pour la L2.

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La goutte de trop qui a fait déborder le vase de La Beaujoire lors du dernier match de la saison face à Toulouse, qui a été arrêté après un envahissement de la pelouse de la part de quelques ultras de la Tribune Loire. Un événement grave qui montre le ras-le-bol global des supporters nantais envers Waldemar Kita. Un président prêt à passer la main ?

Kita en « discussions avancées » pour vendre le FC Nantes ?

D’après les dernières informations de Canal+, le propriétaire franco-polonais est vendeur en cas de belle offre. Et selon Olivier Tallaron, la vente du FC Nantes semble même possible dans un avenir plus ou moins proche. « De source sûre, il discute avec un acheteur. Ce sont des discussions qui sont assez avancées », a expliqué le journaliste dans l’émission Late Football Club. Véritable information ou simple rumeur ? Personne ne le sait vraiment, même si en interne rien n’indique que la famille Kita va bientôt vendre le club. Puisqu’avec Franck Kita aux manettes, le FCN prépare la saison prochaine avec le retour de Michel Der Zakarian sur le banc de touche.
Autant dire qu’après pratiquement 20 ans à la tête du FCN, Kita ne semble pas encore prêt à lâcher l’affaire. Pire encore, cette information de Canal+ amuserait Kita selon Mohamed TOUBACHE-TER : « Waldemar Kita s’amuse… ça doit le faire sourire !! ». Pas de quoi faire plaisir aux supporters nantais, qui rêvent d’un départ des Kita depuis des années déjà…
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