Officialisation imminente pour Der Zakarian à Nantes

Sauf énorme retournement de situation, le FC Nantes aura d'ici 48 heures un nouvel entraîneur. Relégués en Ligue 2, les Canaris vont tenter le pari de revenir rapidement dans l'élite en faisant revenir Michel Der Zakarian.

Passé à Nantes comme joueur, puis deux fois comme entraîneur, Michel Der Zalarian s'apprête à faire son come-back. Après la pathétique descente de son équipe, 17e du dernier classement de Ligue 1 avec seulement 24 points, et la décision définitive de Vahid Halilhdozic de retourner à la retraite après une courte pige sur le banc nantais, Waldemar Kita a donc réussi à convaincre Michel Der Zakarian de revenir à la Beaujoire afin de ramener le FCN dans l'élite. A 63 ans, ce dernier devrait être officialisé dans ses nouvelles fonctions d'ici deux ou trois jours révèle David Phelippeau, journaliste de Ouest-France, qui suit l'actualité des Canaris au quotidien.

Der Zakarian a dit oui à Kita

L'accord entre Michel Der Zakarian et les Kita avait été trouvé la semaine passée, mais du côté du FC Nantes, on a attendu que le staff complet du technicien français soit bouclé avant de communiquer officiellement sur ce sujet. Libre depuis son départ du Stade Malherbe de Caen en juin 2025, où il n'avait pas réussi à empêcher la descente du club de Kylian Mbappé en National, Der Zakarian a donc décidé de replonger dans le grand bain en disant oui à Waldemar Kita. Ce dernier avait pensé à d'autres entraîneurs, notamment Philippe Montanier , mais ce dernier avait refusé l'offre nantaise, ne voulant plus diriger un club de Ligue 2 après son départ de l'AS Saint-Etienne.

Ces derniers jours, une rumeur avait également circulé, via Canal+, concernant la vente imminente du FC Nantes par Waldemar Kita. Mais, l'entourage du propriétaire nantais a rapidement démenti une quelconque cession imminente des Canaris. Un démenti qui a peiné les supporters nantais, lesquels espèrent le départ de Kita, même si ce dernier a encore mis la main au porte-monnaie afin que son club passe tranquillement devant la DNCG.