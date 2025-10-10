Nantes : Gourvennec se venge, Kita risque gros

Evincés par le FC Nantes en mars 2024, Jocelyn Gourvennec et trois de ses adjoints poursuivent le club nantais en justice. Les quatre techniciens contestent leur licenciement pour faute grave dénoncé par le président Waldemar Kita quatre mois après leur nomination.

Aux commandes du Servette FC depuis cet été, Jocelyn Gourvennec n’oublie pas pour autant la fin de son aventure au FC Nantes . Sa deuxième expérience chez les Canaris, après celle durant sa carrière de joueur, a laissé de moins bons souvenirs. Le Français avait été installé sur le banc nantais en novembre 2023 suite à l’éviction de Pierre Aristouy. Son contrat jusqu’à la fin de la saison incluait une année supplémentaire en option en cas de maintien en Ligue 1. Sauf que Jocelyn Gourvennec n’avait même pas terminé l’exercice.

Après seulement 13 matchs (neuf défaites, trois victoires et un nul), l’ancien milieu de terrain et ses trois adjoints avaient pris la porte. Le président Waldemar Kita avaient rompu leurs contrats respectifs pour faute grave. Et c’est justement ce que les quatre techniciens contestent au tribunal, révèlent nos confrères d’Ouest-France. Devant les Prud’hommes de Nantes, Jocelyn Gourvennec réclame près de deux millions d’euros. Son avocat Me Julien Berenger espère obtenir gain de cause en indiquant que les mauvais résultats ne peuvent pas constituer une faute grave de la part de l’entraîneur, privé des salaires correspondant à son année supplémentaire en option.

Le discours est forcément différent dans la partie adverse où l’avocat du FC Nantes, Me Jean-François Klatovsky, estime que la faute grave est « la seule option pour mettre fin au contrat à durée déterminée d’un entraîneur qui a été engagé pour être performant et qu’il ne l’est pas et emmène le club dans le mur. Après, c’est la descente en Ligue 2 avec des conséquences économiques très lourdes ». Les Prud’hommes de Nantes n’étaient pas du même avis l’année dernière, lorsque le club avait été condamné à verser 730 000 euros à Pierre Aristouy, lui aussi viré pour faute grave.