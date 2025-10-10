fcn nantes replonge dans le doute gourvennec s excuse icon der 8276 372726

Nantes : Gourvennec se venge, Kita risque gros

FC Nantes10 oct. , 19:00
parEric Bethsy
0
Evincés par le FC Nantes en mars 2024, Jocelyn Gourvennec et trois de ses adjoints poursuivent le club nantais en justice. Les quatre techniciens contestent leur licenciement pour faute grave dénoncé par le président Waldemar Kita quatre mois après leur nomination.
Aux commandes du Servette FC depuis cet été, Jocelyn Gourvennec n’oublie pas pour autant la fin de son aventure au FC Nantes. Sa deuxième expérience chez les Canaris, après celle durant sa carrière de joueur, a laissé de moins bons souvenirs. Le Français avait été installé sur le banc nantais en novembre 2023 suite à l’éviction de Pierre Aristouy. Son contrat jusqu’à la fin de la saison incluait une année supplémentaire en option en cas de maintien en Ligue 1. Sauf que Jocelyn Gourvennec n’avait même pas terminé l’exercice.

Lire aussi

OM : Longoria et Kita, le divorce s'expliqueOM : Longoria et Kita, le divorce s'explique
BlueCo à la place de Kita, Nantes a évité le pireBlueCo à la place de Kita, Nantes a évité le pire
Après seulement 13 matchs (neuf défaites, trois victoires et un nul), l’ancien milieu de terrain et ses trois adjoints avaient pris la porte. Le président Waldemar Kita avaient rompu leurs contrats respectifs pour faute grave. Et c’est justement ce que les quatre techniciens contestent au tribunal, révèlent nos confrères d’Ouest-France. Devant les Prud’hommes de Nantes, Jocelyn Gourvennec réclame près de deux millions d’euros. Son avocat Me Julien Berenger espère obtenir gain de cause en indiquant que les mauvais résultats ne peuvent pas constituer une faute grave de la part de l’entraîneur, privé des salaires correspondant à son année supplémentaire en option.
Le discours est forcément différent dans la partie adverse où l’avocat du FC Nantes, Me Jean-François Klatovsky, estime que la faute grave est « la seule option pour mettre fin au contrat à durée déterminée d’un entraîneur qui a été engagé pour être performant et qu’il ne l’est pas et emmène le club dans le mur. Après, c’est la descente en Ligue 2 avec des conséquences économiques très lourdes ». Les Prud’hommes de Nantes n’étaient pas du même avis l’année dernière, lorsque le club avait été condamné à verser 730 000 euros à Pierre Aristouy, lui aussi viré pour faute grave.
0
Articles Recommandés
apres l ol textor met botafogo en crise textor 18 396983
OL

OL : Textor va encore plomber les prochains mercatos

ICONSPORT_271464_0171
Monaco

Ansu Fati cartonne, l’Espagne retrouve le nouveau Messi

Paulo Fonseca
OL

Pour chasser l’OM, l’OL s’appuie sur Luis Enrique

mbappe est en forme ca change tout iconsport 267149 0109 397510
Liga

Mbappé entre dans les sales affaires du Barça

ICONSPORT_273000_0299
Monaco

Viré par Monaco, Hütter le vit très bien

Fil Info

22:00
OL : Textor va encore plomber les prochains mercatos
21:30
Ansu Fati cartonne, l’Espagne retrouve le nouveau Messi
21:00
Pour chasser l’OM, l’OL s’appuie sur Luis Enrique
20:40
Mbappé entre dans les sales affaires du Barça
20:20
Viré par Monaco, Hütter le vit très bien
20:00
Alerte à l’OM, De Zerbi prêt à faire une (pause) Klopp
19:58
EdF : Les Espoirs se baladent aux Iles Féroé
19:55
France - Azerbaïdjan : les compos (20h45 sur TF1)
19:30
Pacho arraché au PSG, Liverpool voit une ouverture
19:11
Officiel : Monaco vire Adi Hütter

Derniers commentaires

Alerte à l’OM, De Zerbi prêt à faire une (pause) Klopp

oui beau but de la pucelle de bondy^^Ben ecoutes ca va je me retablis doucement :)

Alerte à l’OM, De Zerbi prêt à faire une (pause) Klopp

Heyy Doug, ca va impeccable et toi ? Beau but de celui que tu n apprécie plus non ?

Alerte à l’OM, De Zerbi prêt à faire une (pause) Klopp

waiii Greg comment il va celui ci??

Pour chasser l’OM, l’OL s’appuie sur Luis Enrique

Bravo modo la.legion d'honneur est pour toi 🤣

Alerte à l’OM, De Zerbi prêt à faire une (pause) Klopp

Alerte générale 😂

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading