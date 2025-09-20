BlueCo à la place de Kita, Nantes a évité le pire

Propriétaire du Racing Club de Strasbourg Alsace depuis juin 2023, BlueCo ne fait pas l’unanimité à la Meinau. Certains supporters auraient préféré que le consortium américain reste sur sa piste initiale, à savoir le rachat du FC Nantes.

Au FC Nantes non plus, le grand patron ne fait pas forcément le bonheur des supporters. Il n’est pas rare que les fidèles de la Beaujoire se plaignent des choix de Waldemar Kita. Autant dire qu’une vente du club nantais n’aurait pas attristé les amoureux des Canaris. Et le scénario a bien failli se produire. Selon les informations de Romain Molina, BlueCo s’était penché sur le dossier avant de jeter son dévolu sur Strasbourg en juin 2023.

« BueCO, à la base, ils étudiaient d'autres dossiers en France, notamment Nantes, a révélé le journaliste dans une vidéo sur YouTube. Et puis finalement, non, ils arrivent à Strasbourg. » Certains fans du FC Nantes risquent de regretter ce revirement de situation. Tout comme les nombreux mécontents au Racing. Agacés par la multipropriété, ces supporters alsaciens estiment que Strasbourg a perdu toute identité en partageant le même actionnaire que Chelsea. Et la récente annonce du futur transfert d’Emanuel Emegha chez les Blues n'a pas du tout calmé les tensions.

Au contraire, les ultras ont encore un peu plus manifesté leur colère avec des sifflets contre leur attaquant et capitaine. D’où la sortie du président Marc Keller jeudi en conférence de presse. « Il s'est passé quelque chose que je n'aurais pas pu imaginer. J'ai vu une minorité de personnes de la tribune ouest s'en prendre à l'institution, au projet et à notre capitaine. C'est inacceptable », réagissait le dirigeant avant de prendre des mesures contre les groupes de supporters concernés. Finalement, grâce à l’abandon de BlueCo, le FC Nantes a peut-être échappé à une drôle de situation.