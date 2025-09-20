ICONSPORT_270916_0429

OM : Longoria et Kita, le divorce s'explique

OM20 sept. , 20:30
parNathan Hanini
L’Olympique de Marseille a vécu un mercato estival très actif dans les deux sens. Pablo Longoria avait comme objectif de renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi en vue de la Ligue des champions. Le président de l’OM a tenté le coup, Matthis Abline. Une négociation qui lui coûte un ami.
L’Olympique de Marseille et le FC Nantes sont désormais en froid. Les deux institutions ont traversé plusieurs épisodes qui ont agrémenté les tensions. Cet été, les relations ont atteint un point de non-retour. Au cœur de la mêlée, les négociations autour du transfert de Matthis Abline. L’attaquant des Canaris a été courtisé par l’Olympique de Marseille. Le journal l’Equipe a dévoilé que Pablo Longoria avait entamé des discussions directement avec l’entourage du joueur avant le début du mercato. Une méthode qui n’a pas plus à Waldemar Kita qui a décidé de fermer toutes les portes pour son attaquant. Les relations déjà compliquées se sont dégradées. Mais ce ne sont pas les seules raisons.
Si à Marseille, ils pensent prendre Abline pour rien du tout, ils se trompent. […] Il n'ira pas à l'OM, sauf s'ils paient une fortune, 50 millions €. Ils n'ont pas tant d'argent que ça.
- Waldemar Kita au sujet du transfert de Matthis Abline en juin dernier

L’OM doit de l’argent au FC Nantes

Le média le Phocéen précise que le FC Nantes réclame de l’argent à l’Olympique de Marseille. Le club de la cité phocéenne doit encore 1,3 million d’euros de bonus pour le transfert de Quentin Merlin. Un paiement échelonné jusqu’en 2028. Mais également suite au transfert de Valentin Rongier. Les Canaris doivent encore recevoir 1,5 million d’euros concernant la venue du milieu de terrain aujourd’hui à Rennes. Le Phocéen précise que les 1,5 million correspondent à un « intéressement qui aurait été activé par la réglementation en cas de nouveau contrat en Ligue 1. » Des dossiers qui ont fortement dégradé les relations entre les deux clubs. Les retrouvailles début janvier pour la 17e journée de Ligue 1 risquent d’être scrutées de près.
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
O. Lyonnais
125401473
3
LOSC Lille
1043108135
4
Monaco
94301385
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
85221-178
7
O. Marseille
64202594
8
Lens
64202055
9
Toulouse
64202-178
10
Paris
64202-279
11
Nice
65203-369
12
Angers SCO
55122-134
13
Brest
45113-2911
14
Nantes
45113-235
15
Le Havre
34103-257
16
Auxerre
34103-336
17
Lorient
34103-7512
18
Metz
14013-538

