OM : Longoria et Kita, le divorce s'explique

L’Olympique de Marseille a vécu un mercato estival très
actif dans les deux sens. Pablo Longoria avait comme objectif de renforcer l’effectif
de Roberto De Zerbi en vue de la Ligue des champions. Le président de l’OM a tenté
le coup, Matthis Abline. Une négociation qui lui coûte un ami.
L’Olympique de Marseille et le FC Nantes sont désormais en
froid. Les deux institutions ont traversé plusieurs épisodes qui ont agrémenté
les tensions. Cet été, les relations ont atteint un point de non-retour. Au cœur
de la mêlée, les négociations autour du transfert de Matthis Abline. L’attaquant
des Canaris a été courtisé par l’Olympique de Marseille. Le journal l’Equipe a
dévoilé que Pablo Longoria
avait entamé des discussions directement avec l’entourage
du joueur avant le début du mercato. Une méthode qui n’a pas plus à Waldemar
Kita qui a décidé de fermer toutes les portes pour son attaquant. Les relations
déjà compliquées se sont dégradées. Mais ce ne sont pas les seules raisons.
Si à Marseille, ils pensent prendre Abline pour rien du tout, ils se trompent. […] Il n'ira pas à l'OM, sauf s'ils paient une fortune, 50 millions €. Ils n'ont pas tant d'argent que ça. - Waldemar Kita au sujet du transfert de Matthis Abline en juin dernier
L’OM doit de l’argent au FC Nantes
Le média le Phocéen précise que le FC Nantes réclame de l’argent
à l’Olympique de Marseille
. Le club de la cité phocéenne doit encore 1,3
million d’euros de bonus pour le transfert de Quentin Merlin. Un paiement échelonné
jusqu’en 2028. Mais également suite au transfert de Valentin Rongier. Les
Canaris doivent encore recevoir 1,5 million d’euros concernant la venue du
milieu de terrain aujourd’hui à Rennes. Le Phocéen précise que les 1,5 million
correspondent à un « intéressement qui aurait été activé par la
réglementation en cas de nouveau contrat en Ligue 1.
» Des dossiers qui
ont fortement dégradé les relations entre les deux clubs. Les retrouvailles
début janvier pour la 17e journée de Ligue 1 risquent d’être scrutées de près.