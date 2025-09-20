OM : Longoria et Kita, le divorce s'explique

L’Olympique de Marseille a vécu un mercato estival très actif dans les deux sens. Pablo Longoria avait comme objectif de renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi en vue de la Ligue des champions. Le président de l’OM a tenté le coup, Matthis Abline. Une négociation qui lui coûte un ami.

L’Olympique de Marseille et le FC Nantes sont désormais en froid. Les deux institutions ont traversé plusieurs épisodes qui ont agrémenté les tensions. Cet été, les relations ont atteint un point de non-retour. Au cœur de la mêlée, les négociations autour du transfert de Matthis Abline. L’attaquant des Canaris a été courtisé par l’Olympique de Marseille. Le journal l’Equipe a dévoilé que Pablo Longoria avait entamé des discussions directement avec l’entourage du joueur avant le début du mercato. Une méthode qui n’a pas plus à Waldemar Kita qui a décidé de fermer toutes les portes pour son attaquant. Les relations déjà compliquées se sont dégradées. Mais ce ne sont pas les seules raisons.

Si à Marseille, ils pensent prendre Abline pour rien du tout, ils se trompent. […] Il n'ira pas à l'OM, sauf s'ils paient une fortune, 50 millions €. Ils n'ont pas tant d'argent que ça. - Waldemar Kita au sujet du transfert de Matthis Abline en juin dernier

L’OM doit de l’argent au FC Nantes