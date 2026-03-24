Nantes en Ligue 2, il en rêve pour punir Kita

Battu par Strasbourg pour la première de Vahid Halilhodžić sur le banc, le FC Nantes est plus que jamais englué dans la zone rouge. Les Canaris comptent cinq points de retard sur Auxerre, actuel barragiste.

La saison 2025-2026 catastrophique du FC Nantes vient sanctionner le mauvais travail de Waldemar Kita depuis plusieurs années. En ce sens, cette probable relégation est totalement logique aux yeux de Walid Acherchour. Sur les ondes de RMC, le consultant a justement fait savoir qu’il souhaitait voir Nantes descendre en Ligue 2 , justement pour sanctionner les mauvais choix de la direction nantaise depuis plusieurs années.

« J’ai déjà dit que je souhaitais que Nantes aille en Ligue 2 par rapport au travail des Kita… à un moment donné, la fête doit être finie » a lâché Walid Acherchour, sans pitié à l’égard du propriétaire du FC Nantes et qui ne pleurera donc pas la descente de ce club historique de notre Ligue 1 en deuxième division. Daniel Riolo non plus. « Ça fait 20 ans que les Kita sont là, qu’ils sont détestés par tout le monde et qu’ils continuent à saccager le club » a ajouté l’éditorialiste de l’After Foot.

Apprécié des amoureux de football français autrefois, le FC Nantes a perdu cette sympathie et son propriétaire semble en être la raison principale. Il faut maintenant souhaiter aux nombreux supporters nantais que cette relégation permette au moins de repartir sur de bonnes bases en Ligue 2. Avec l’espoir bien sûr de revoir le pensionnaire de la Beaujoire au plus vite en première division, peut-être avec une direction différente, alors que la vente du club est souvent évoqué, sans pour autant se concrétiser pour l’instant.