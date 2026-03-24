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Nantes en Ligue 2, il en rêve pour punir Kita

FC Nantes24 mars , 11:00
parCorentin Facy
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Battu par Strasbourg pour la première de Vahid Halilhodžić sur le banc, le FC Nantes est plus que jamais englué dans la zone rouge. Les Canaris comptent cinq points de retard sur Auxerre, actuel barragiste.
Au bord de la relégation depuis plusieurs années, le FC Nantes va cette fois avoir beaucoup de mal à y échapper. Il faudrait désormais un miracle pour que les Canaris se maintiennent en Ligue 1. Et pour cause, l’équipe de Vahid Halilhodžić compte seulement 17 points, soit 5 de moins que l’AJ Auxerre, actuel barragiste. Preuve que la crise est profonde, Nantes est plus proche du 18e que du 16e, même s’il convient de rappeler que les coéquipiers de Mathis Abline ont un match de plus à disputer… contre le Paris Saint-Germain.
La saison 2025-2026 catastrophique du FC Nantes vient sanctionner le mauvais travail de Waldemar Kita depuis plusieurs années. En ce sens, cette probable relégation est totalement logique aux yeux de Walid Acherchour. Sur les ondes de RMC, le consultant a justement fait savoir qu’il souhaitait voir Nantes descendre en Ligue 2, justement pour sanctionner les mauvais choix de la direction nantaise depuis plusieurs années.

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« J’ai déjà dit que je souhaitais que Nantes aille en Ligue 2 par rapport au travail des Kita… à un moment donné, la fête doit être finie » a lâché Walid Acherchour, sans pitié à l’égard du propriétaire du FC Nantes et qui ne pleurera donc pas la descente de ce club historique de notre Ligue 1 en deuxième division. Daniel Riolo non plus. « Ça fait 20 ans que les Kita sont là, qu’ils sont détestés par tout le monde et qu’ils continuent à saccager le club » a ajouté l’éditorialiste de l’After Foot.
Apprécié des amoureux de football français autrefois, le FC Nantes a perdu cette sympathie et son propriétaire semble en être la raison principale. Il faut maintenant souhaiter aux nombreux supporters nantais que cette relégation permette au moins de repartir sur de bonnes bases en Ligue 2. Avec l’espoir bien sûr de revoir le pensionnaire de la Beaujoire au plus vite en première division, peut-être avec une direction différente, alors que la vente du club est souvent évoqué, sans pour autant se concrétiser pour l’instant.
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Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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