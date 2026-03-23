0,99% de chances, le PSG et l’OM condamnent Nantes

Après la défaite à domicile face à Strasbourg (2-3) dimanche, le FC Nantes a encore diminué ses chances de se maintenir en Ligue 1. Les Canaris foncent droit vers la relégation, d’autant que leur calendrier n’incite pas vraiment à l’optimisme.

C’était peut-être le meilleur contenu du FC Nantes depuis un moment. Après la récente nomination de Vahid Halilhodzic, le fameux électrochoc a bien eu lieu. Mais il n’a pas suffi pour empêcher la défaite à domicile face à Strasbourg. Personne n’ira jusqu’à dire qu’il s’agissait du match de la dernière chance. Mais ce revers laisse désormais l’actuel 17e de Ligue 1 à cinq points du barragiste Auxerre.

Quant au premier non relégable, l’OGC Nice compte toujours 10 longueurs d’avance sur les Nantais, même s’il faut rappeler que ces derniers doivent jouer un match en retard contre le Paris Saint-Germain. La situation devient urgente. Pire encore, elle semble même désespérée aux yeux d’Opta. Selon les simulations effectuées par son modèle prédictif, l’organisme de statistiques estime à 0,99% les chances de voir le FC Nantes se maintenir directement. Et le pourcentage ne monte qu’à 8,1% lorsqu’il s’agit d’évaluer les chances de terminer barragiste. Autant dire que l’espoir est mince, et l’on comprend mieux pourquoi lorsque l’on jette un œil au calendrier des Canaris.

Le calendrier fait peur

Dans ses huit derniers matchs, le pensionnaire de la Beaujoire devra négocier des déplacements périlleux au Parc des Princes, à Rennes ou encore à Lens, sans parler de la réception de l’Olympique de Marseille. Pas sûr que les Nantais prennent beaucoup de points dans ces rendez-vous. Les hommes de « Coach Vahid » ont plutôt intérêt à faire le plein lors des deux prochaines journées lorsqu’ils rendront visite à Metz et à Auxerre, deux concurrents directs dans cette course au maintien. Dans le cas contraire, on ne voit pas trop comment Nantes peut s’en sortir.