Vahid

0,99% de chances, le PSG et l’OM condamnent Nantes

FC Nantes23 mars , 17:00
parEric Bethsy
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Après la défaite à domicile face à Strasbourg (2-3) dimanche, le FC Nantes a encore diminué ses chances de se maintenir en Ligue 1. Les Canaris foncent droit vers la relégation, d’autant que leur calendrier n’incite pas vraiment à l’optimisme.
C’était peut-être le meilleur contenu du FC Nantes depuis un moment. Après la récente nomination de Vahid Halilhodzic, le fameux électrochoc a bien eu lieu. Mais il n’a pas suffi pour empêcher la défaite à domicile face à Strasbourg. Personne n’ira jusqu’à dire qu’il s’agissait du match de la dernière chance. Mais ce revers laisse désormais l’actuel 17e de Ligue 1 à cinq points du barragiste Auxerre.
Quant au premier non relégable, l’OGC Nice compte toujours 10 longueurs d’avance sur les Nantais, même s’il faut rappeler que ces derniers doivent jouer un match en retard contre le Paris Saint-Germain. La situation devient urgente. Pire encore, elle semble même désespérée aux yeux d’Opta. Selon les simulations effectuées par son modèle prédictif, l’organisme de statistiques estime à 0,99% les chances de voir le FC Nantes se maintenir directement. Et le pourcentage ne monte qu’à 8,1% lorsqu’il s’agit d’évaluer les chances de terminer barragiste. Autant dire que l’espoir est mince, et l’on comprend mieux pourquoi lorsque l’on jette un œil au calendrier des Canaris.

Le calendrier fait peur

Dans ses huit derniers matchs, le pensionnaire de la Beaujoire devra négocier des déplacements périlleux au Parc des Princes, à Rennes ou encore à Lens, sans parler de la réception de l’Olympique de Marseille. Pas sûr que les Nantais prennent beaucoup de points dans ces rendez-vous. Les hommes de « Coach Vahid » ont plutôt intérêt à faire le plein lors des deux prochaines journées lorsqu’ils rendront visite à Metz et à Auxerre, deux concurrents directs dans cette course au maintien. Dans le cas contraire, on ne voit pas trop comment Nantes peut s’en sortir.

Ligue 1

05 avril 2026 à 17:15
Metz
17:15
Nantes
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Derniers commentaires

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Et oui , c'est la vie copain, Ça reste du football pour moi ,une passion rien de plus 👊⚽

OM : McCourt ne l'a pas viré, Longoria a craqué

Je le regrette déjà... Un mec qui a restructuré le club, développé des partenariats , fait des montages de transferts made in himself... Un club qui a joué à guichet fermé x matchs... Les 100M de dettes ? Mais c'est surtout dû aux investissements. Qui regrette les 35M de Paixao ou Greenwood ? On peut lui reprocher son manque de continuité. Mais quand les entraîneurs dégagent, t'es par là même occasion obligé de dégager des joueurs venus sous les ordres des entraîneurs. Ex : RDZ avait monté un effectif pour joué à 3 derrière. Ce n'est pas un recrutement qui est fait pour jouer à 4. Hors Beye joue à 4 derrière. Rien que ça, ça va faire faire quelques mouvements... En tout cas je le regretterai.

L1 : Lille climatise l'OM et relance tout

Le problème c'est que c'est le 1/10 qui compte dans la vraie vie et il vous fait mal

OL : Letexier et l'ASSE, Lyon a tout compris

Pour un foi que je suis d'accord avec un stéphanois 😜

Le PSG et Strasbourg demandent le report de leurs matchs

J'ai beaucoup de mal avec ça. Le PSG à largement l'effectif pour jouer deux fois par semaines. Concernant Strasbourg ,il joue contre des clubs de sous-zone.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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