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Anthony Lopes - FC Nantes

Nantes bientôt en Ligue 2, les joueurs rigolent bien

FC Nantes21 mars , 14:00
parHadrien Rivayrand
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Le FC Nantes reçoit RC Strasbourg ce dimanche en Ligue 1, avec l’ambition de prendre trois points précieux dans la course au maintien. Les Canaris devront considérablement élever leur niveau de jeu.
Le FC Nantes est en grand danger cette saison et n’a plus beaucoup de cartouches pour sauver sa peau. Ce dimanche, les Canaris auront l’occasion, au Stade de la Beaujoire, de réaliser un exploit pour continuer à croire au maintien. Vahid Halilhodžić vient à peine d’arriver à Nantes, mais il veut déjà provoquer un électrochoc pour permettre à ses hommes d’aller de l’avant. Il a notamment promis que l’équipe se battrait jusqu’au bout pour sauver le club. Un sentiment partagé également par Anthony Lopes, qui sera encore capitaine du FC Nantes pour la réception de Strasbourg.

Lopes y croit et rassure sur le groupe nantais 

En conférence de presse, l'ancien de l'OL est notamment revenu sur le changement d'entraineur récent qui a eu lieu à Nantes : « Quand on change déjà une fois de coach en plein milieu d’une saison puis une deuxième fois, c’est qu’à un moment donné, on doit assumer nos responsabilités. Maintenant, il faut montrer un autre visage et faire en sorte que les choses soient nettement plus positives sur les neuf ou onze derniers matches qui nous restent.
Halilhodzic ? Je pense qu’on est revenu sur des méthodes un peu plus, je ne dirais pas plus basiques, mais un peu plus sur du travail plus physique, des séances rallongées. Mais en soi, ça ne change pas plus que ça. »

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A noter que Lopes est aussi revenu sur l'ambiance qui règne actuellement dans le groupe. Et le Portugais est clair, tout va très bien entre les joueurs, ce qui pourrait bien faire la différence : « Ce qu’il faut savoir, c’est que le groupe est assez incroyable. Tout le monde s’entend parfaitement. J’espère qu’à l’issue du championnat, ce groupe sera récompensé, parce qu’il le mérite. Il le mérite en termes d’attitude, en termes d’état d’esprit, en termes de ce que vous avez pu voir sur le terrain à l’entraînement. Ça a toujours été ça durant les séances.
Ça n’a pas changé, parce qu’il y a eu du changement. Ça a toujours été comme ça depuis le début de la saison. Il y a toujours eu des déconnades, des rires, peut-être par moments des prises de tête, mais ça fait partie du football ».
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Il faudra le prouver sur le terrain, car c’est bien un monument historique du football français qui est en grand danger cette saison.
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