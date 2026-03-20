ICONSPORT_261669_0186
Vahid Halilhodzic

Nantes : Halilhodzic réclame des sifflets à la Beaujoire

FC Nantes20 mars , 18:20
parEric Bethsy
0
De retour sur le banc du FC Nantes, Vahid Halilhodzic a ouvert les portes de la Jonelière aux supporters. Le nouvel entraîneur des Canaris s’est adressé à eux avec sincérité, et sans leur interdire de malmener ses joueurs.
A peine nommé, Vahid Halilhodzic s’oppose déjà à ses dirigeants. La direction du FC Nantes souhaitait laisser son groupe travailler en toute discrétion avant la venue de Strasbourg dimanche. Mais à la demande du nouvel entraîneur, les Canaris se sont entraînés sous le regard des supporters inquiets pour la survie de leur club en Ligue 1. Le Bosnien en a profité pour s’adresser aux fans à travers la grille du centre d’entraînement. L’occasion pour lui de réclamer du soutien pour ses hommes, du moins lorsqu’ils le mériteront.
« Je voulais juste vous remercier, a d’abord confié le successeur d’Ahmed Kantari. Les gens ne voulaient pas que j'ouvre l'entraînement au public, c’est moi qui ai décidé que vous pouviez venir. C'est votre club, c'est notre club. Je suis venu pour essayer de, peut-être, sauver le club. On est dans une situation catastrophique, j'ai besoin d'aide. On a beaucoup travaillé pour préparer la suite mais ce sera difficile. C'est pour ça que je demande quelques petits applaudissements. Ils ne le méritent pas, vous êtes déçus, on est tous déçus. »

Halilhodzic sans filtre

« Malheureusement, on bosse maintenant pour l’avenir du club. Le FC Nantes ne peut pas se permettre de descendre encore une fois en deuxième division. Je suis venu pour essayer. Ils ont bien bossé, j’attends de voir dimanche soir. Il reste encore huit grands exploits à faire. S'ils le méritent au départ, on applaudit. Mais après, s’ils sont mauvais et qu'ils ne se battent pas, vous sifflez ! Vous pouvez les engueuler et tout ça. C'est la vérité, c'est comme ça. Merci pour votre présence », a conclu Vahid Halilhodzic dans un discours apprécié.

Ligue 1

22 mars 2026 à 20:45
Nantes
20:45
Strasbourg
0
Articles Recommandés
Andrey Santos ICONSPORT_279812_0158
Mercato

Chelsea : Andrey Santos fait ses valises pour l'Inter

Barcola ICONSPORT_362200_0016
PSG

Le PSG tue la France en coupe d'Europe, il craque

ICONSPORT_362404_0005
Ligue 1

Lens - Angers : les compos (20h45 sur Ligue1+)

David ICONSPORT_274224_0119 (1)
OM

OM : Jonathan David est bouillant pour signer

Fil Info

20 mars , 20:30
Chelsea : Andrey Santos fait ses valises pour l'Inter
20 mars , 20:00
Le PSG tue la France en coupe d'Europe, il craque
20 mars , 19:52
Lens - Angers : les compos (20h45 sur Ligue1+)
20 mars , 19:30
OM : Jonathan David est bouillant pour signer
20 mars , 19:00
Tagliafico arrête le football, l'OL n'en peut plus
20 mars , 18:40
TV : Canal+ a tué le CFC, Pierre Ménès est catégorique
20 mars , 18:00
PSG : Un ancien Parisien révèle la trahison de Luis Enrique
20 mars , 17:40
L’OL annonce deux nouveaux contrats pros

Derniers commentaires

PSG : Jules Koundé toujours plus proche de Paris

Koundé n'est pas à mon sens un veritable renfort.Upamecano lui en serait un mais pas Koundé

PSG-TFC programmé le vendredi, Luis Enrique allume la LFP

Ta gueule .On nous doit le respect et ce n'est pas le cas connard

Le PSG tue la France en coupe d'Europe, il craque

mdr. vous achetez Kvara 70M au mercato d hiver..... soit sur 1 joueur. plus que le budget des 9 plus petits du championnat..... AVEC QUEL argent tu penses que ces clubs peuvent acheter comme le PSG? le PSG a depensé plus de 4 milliards.... en plus en magouillant sur les trasferts comme avec Ney ou Mbappé, sur les contrats sponsoring pour passer a coté du FPF. ou en chiant sur les regles, sanctionnés ok , mais les joueurs etaient deja la... donc bon.... en plus c est pas 1 equipe, mais bien 2 qu il faut pour pouvoir tenir champ et COUPE D EUROPE.... seul le fric du Qatar permet ca. Avec 5 changements, les nvx formats et les tirages magouillés, tout est fait pour que ces clubs n arrivent pas au bout

Condamné, Manchester City rendra deux titres à Manchester United et Liverpool

non tout est clean au PSG ;)

PSG : Mayulu au bord du divorce

Dis à ton agent de se calmer et tu es prolongé.Mais tu ne vaux pas Warren Emery donc n'exigez pas le même traitement.Tu peux trouver ta place dans ce groupe et evoluer mais calme toi

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

Loading