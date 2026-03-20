Nantes : Halilhodzic réclame des sifflets à la Beaujoire

De retour sur le banc du FC Nantes, Vahid Halilhodzic a ouvert les portes de la Jonelière aux supporters. Le nouvel entraîneur des Canaris s’est adressé à eux avec sincérité, et sans leur interdire de malmener ses joueurs.

A peine nommé, Vahid Halilhodzic s’oppose déjà à ses dirigeants. La direction du FC Nantes souhaitait laisser son groupe travailler en toute discrétion avant la venue de Strasbourg dimanche. Mais à la demande du nouvel entraîneur, les Canaris se sont entraînés sous le regard des supporters inquiets pour la survie de leur club en Ligue 1 . Le Bosnien en a profité pour s’adresser aux fans à travers la grille du centre d’entraînement. L’occasion pour lui de réclamer du soutien pour ses hommes, du moins lorsqu’ils le mériteront.

« Je voulais juste vous remercier, a d’abord confié le successeur d’Ahmed Kantari. Les gens ne voulaient pas que j'ouvre l'entraînement au public, c’est moi qui ai décidé que vous pouviez venir. C'est votre club, c'est notre club. Je suis venu pour essayer de, peut-être, sauver le club. On est dans une situation catastrophique, j'ai besoin d'aide. On a beaucoup travaillé pour préparer la suite mais ce sera difficile. C'est pour ça que je demande quelques petits applaudissements. Ils ne le méritent pas, vous êtes déçus, on est tous déçus. »

Halilhodzic sans filtre

« Malheureusement, on bosse maintenant pour l’avenir du club. Le FC Nantes ne peut pas se permettre de descendre encore une fois en deuxième division. Je suis venu pour essayer. Ils ont bien bossé, j’attends de voir dimanche soir. Il reste encore huit grands exploits à faire. S'ils le méritent au départ, on applaudit. Mais après, s’ils sont mauvais et qu'ils ne se battent pas, vous sifflez ! Vous pouvez les engueuler et tout ça. C'est la vérité, c'est comme ça. Merci pour votre présence », a conclu Vahid Halilhodzic dans un discours apprécié.